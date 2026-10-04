Eleições 2026: Lula vence na Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália; Flávio ganha nas Filipinas

Votação para a Presidência da República nestes países terminou antes do encerramento do Brasil devido ao fuso horário

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro ( Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu à frente nos boletins de urna da Coreia do Sul, Nova Zelândia, Malásia, Singapura e Austrália neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições. Nesses países, a votação para a Presidência da República começou antes do Brasil devido ao fuso horário. Nas Filipinas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado.

Ao todo, quase um milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades de 134 países, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na Coreia do Sul, Lula recebeu 123 votos (56,94%), enquanto Flávio Bolsonaro teve 72 (33,33%).

Na Nova Zelândia, o petista conquistou 234 votos (70,48%), contra 64 (19,28%) do candidato do PL.

Na Malásia, Lula somou 44 votos (53,66%), enquanto Flávio recebeu 27 (32,93%).

O cenário se inverteu nas Filipinas. Flávio Bolsonaro ficou à frente, com 33 votos (53,23%), enquanto Lula conquistou 26 (41,94%).

Os dados foram divulgados pelo g1 com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral. A apuração oficial dos votos, no entanto, só será divulgada a partir das 17h (horário de Brasília), após o encerramento da votação em todo o território nacional.