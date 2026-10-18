Brasileiros realizam ato pró-Lula em Portugal neste domingo (18)

O artista pernambucano Alceu Valença esteve presente na manifestação, que aconteceu na manhã deste domingo (18)

Ato pró-Lula em Portugal (Priscilla Aguiar)

Brasileiros que residem em Portugal realizaram, neste domingo (18), um ato em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A "Caminhada da Virada" partiu às 10h30 no horário de Lisboa (6h30 no horário de Brasília) da Praça Luís de Camões em direção à Ribeira das Naus, acompanhada pelo grupo Maracatu Baque do Tejo. O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença participou da manifestação.

Após a caminhada, os participantes se reuniram para um piquenique às margens do Rio Tejo.

No primeiro turno, Lula venceu Flávio Bolsonaro (PL) em Portugal, que representa o segundo maior colégio eleitoral brasileiro na Europa. O candidato petista obteve 26.401 votos no país europeu, enquanto o senador somou 19.412 votos válidos.