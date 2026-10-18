Após cobranças, João Gomes se manifesta sobre política: "Sou a favor da democracia"

Na noite deste sábado (17), João Gomes rebateu pressões políticas, defendeu cotas e educação durante show no Paraná. (Reprodução/Redes Sociais)

Natural de Serrita, no Sertão de Pernambuco, o cantor João Gomes respondeu às pressões para declarar voto na disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. Durante um show em Londrina, no Paraná, neste sábado (17), o artista defendeu pautas sociais e pediu respeito às diferenças no cenário político nacional.

Um dos principais nomes do piseiro e da música nordestina no país, o cantor quebrou o silêncio sem manifestar apoio direto a nenhum dos candidatos ao Palácio do Planalto. No palco, ao lado dos músicos Jota.pê e Mestrinho, ele leu um manifesto para expor suas convicções.

O artista relembrou as dificuldades enfrentadas na juventude para estudar e deixar o bairro onde cresceu. Em sua fala, defendeu investimentos sólidos em educação, segurança pública, Sistema Único de Saúde (SUS), ciência e políticas de inclusão, com ênfase na importância das cotas sociais e raciais.

"Me questionaram pra que lado eu tava a favor. Eu pensei, me calei, mas agora eu posso falar: sou a favor da educação. As cotas não são chacotas. Que a gente vote pensando nas nossas crianças", declarou o pernambucano.

O discurso também abordou a relevância da saúde mental, a preservação da liberdade de expressão e a necessidade de respeito à diversidade de opiniões. “Eu sou a favor, sim, da democracia!”, pontuou diante do público.

O vídeo da manifestação, publicado nas redes sociais do artista na noite de sábado, já soma mais de 4,2 milhões de visualizações e 36,5 mil comentários. Os seguidores se dividiram entre elogios ao posicionamento e cobranças por uma declaração explícita de voto. "Que orgulho do nosso menino", comemorou uma usuária. "Dito isso, faltou falar qual é o seu candidato", criticou outro.

Esposa de João respondeu críticas ao cantor

Na última semana, a esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle, saiu em defesa do artista após seguidores cobrarem um posicionamento político às vésperas do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. Em suas redes sociais, a influenciadora afirmou, neste fim de semana, que o marido enfrenta depressão em decorrência das críticas recebidas após se posicionar politicamente.

Em resposta a um seguidor, ela disse compreender a preocupação com o cenário político, mas ressaltou que não poderia deixar de defender o artista pernambucano. “João não é uma pessoa ruim. Ele não está contra a nossa nação”, escreveu.

A influenciadora também relatou que o artista ainda sofre com os ataques recebidos em 2022 e que faz uso de antidepressivos. Segundo ela, as críticas afetaram a saúde mental do marido e dificultam sua rotina profissional.

Em 2022, João Gomes foi alvo de críticas após puxar um coro contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Ary afirmou que a experiência deixou marcas no cantor e provocou receio de voltar a se manifestar publicamente sobre política. “Ele tem um trauma que faz ele ter medo até hoje”, escreveu.

