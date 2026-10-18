Apoiadores de Lula realizam atos em diversas cidades de Pernambuco neste domingo (18)

Caminhas, pedaladas, cortejo de maracatus e porta a porta fazem parte da programação de atos em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vários municípios de Pernambuco

Presidente Lula (Karol Rodrigues/DP foto)

Caminhadas, pedaladas, cortejos de maracatu e panfletagens porta a porta fazem parte da programação de atos em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vários municípios de Pernambuco ao longo deste domingo (18).

A agenda de mobilização começou cedo, com uma corrida em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, às 6h13. Na capital, apoiadores realizaram a "Bicicletadinha da Democracia", com saída do Parque das Graças, na Zona Norte, em direção ao Recife Antigo. Na vizinha Olinda, dezenas de blocos e troças carnavalescas desfilam ao longo da tarde.

No Agreste pernambucano, nos municípios de Gravatá, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, conhecido reduto bolsonarista, as atividades acontecem no período da tarde, com intervenções artísticas e caminhadas.

Na Zona da Mata Norte, em Paudalho, militantes realizaram atos de rua. Já em Sirinhaém, na Mata Sul, o PT local promove uma caminhada com concentração em frente à rodoviária às 16h.

Em Petrolina, no Sertão, as ações tiveram início pela manhã com mobilizações de "vira-voto" em feiras livres. A programação no município sertanejo segue com o Festival O Vale Grita por Democracia e novas caminhadas.

Confira a programação completa:

Caruaru

16h — Ato dos Artistas (Centro - Rua João Condé)

Gravatá

15h - Grande Caminhada "Bora Lula!" (Concentração na Rua Dr. Amaury de Medeiros; destino à Rua do Norte)

Ibimirim

15h - Carreata em apoio à reeleição de Lula (Posto da Terra)

Igarassu

6h13 - Corre Brasil: corrida em apoio a Lula (Saída do Centro de Artes de Igarassu)

Jaboatão dos Guararapes

9h13 - Grande Caminhada (Prazeres - Viaduto Geraldo Melo)

Lagoa de Itaenga

15h - 1º Festival Vozes da Esperança (Salinas - Rua Projetada)

Olinda

14h - Bloco da Vitória (Carmo - Concentração atrás da Escola Sigmundo Gonçalves, Rua Jenner de Souza, 10)

14h - Clubes com Lula - Trio de Ferro juntos pelo Tetra (A Casa do Cachorro Preto)

15h - Exposição Coletivo 13 (Alma Café)

Paudalho

15h13 - Brasil nas Ruas (Entrada da cidade)

Petrolina

7h13 - Vira-voto na Feira de São Gonçalo

7h13 - Vira-voto na Feira de João de Deus

7h13 - Vira-voto na Feira de Ouro Preto

7h13 - Vira-voto na Feira de Areia Branca

17h13 - Participação no Festival "O Vale Grita por Democracia"

17h13 - Caminhada vira-voto em Santa Luzia (Concentração na praça do bairro)

Recife

8h - Bicicletadinha da Democracia (Saída do Parque das Graças rumo ao Recife Antigo)

8h13 - Pedal Lula Livre / Vira-Voto (Saída da Praça da Jaqueira em direção a Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem)

9h - Panfletagem porta a porta (Comitê Popular da Várzea - Campo do Banco)

11h - Pernambuco com Lula: ato dos estudantes e comitês populares (Marco Zero)

15h - Ato público dos Comitês Populares (Marco Zero)

16h - Pipas e Vira-Voto (Comitê Justiça e Luta - Marco Zero)

16h - Ensaio Vermelho: Maracatu Estrela Brilhante (Sede da Nação Estrela Brilhante - Alto José do Pinho)

Santa Cruz do Capibaribe

16h - Ato pela Democracia (Rua Grande)

Sirinhaém