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Política
ELEIÇÕES 2026

Apoiadores de Lula realizam atos em diversas cidades de Pernambuco neste domingo (18)

Caminhas, pedaladas, cortejo de maracatus e porta a porta fazem parte da programação de atos em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vários municípios de Pernambuco

Elaine Guimarães

Publicado: 18/10/2026 às 12:03

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Presidente Lula/Karol Rodrigues/DP foto

Presidente Lula (Karol Rodrigues/DP foto)

Caminhadas, pedaladas, cortejos de maracatu e panfletagens porta a porta fazem parte da programação de atos em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vários municípios de Pernambuco ao longo deste domingo (18).

A agenda de mobilização começou cedo, com uma corrida em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, às 6h13. Na capital, apoiadores realizaram a "Bicicletadinha da Democracia", com saída do Parque das Graças, na Zona Norte, em direção ao Recife Antigo. Na vizinha Olinda, dezenas de blocos e troças carnavalescas desfilam ao longo da tarde.

No Agreste pernambucano, nos municípios de Gravatá, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, conhecido reduto bolsonarista, as atividades acontecem no período da tarde, com intervenções artísticas e caminhadas.

Na Zona da Mata Norte, em Paudalho, militantes realizaram atos de rua. Já em Sirinhaém, na Mata Sul, o PT local promove uma caminhada com concentração em frente à rodoviária às 16h.

Em Petrolina, no Sertão, as ações tiveram início pela manhã com mobilizações de "vira-voto" em feiras livres. A programação no município sertanejo segue com o Festival O Vale Grita por Democracia e novas caminhadas.

Confira a programação completa:

Caruaru

  • 16h — Ato dos Artistas (Centro - Rua João Condé)

Gravatá

  • 15h - Grande Caminhada "Bora Lula!" (Concentração na Rua Dr. Amaury de Medeiros; destino à Rua do Norte)
  • Ibimirim
  • 15h - Carreata em apoio à reeleição de Lula (Posto da Terra)
  • Igarassu
  • 6h13 - Corre Brasil: corrida em apoio a Lula (Saída do Centro de Artes de Igarassu)

Jaboatão dos Guararapes

  • 9h13 - Grande Caminhada (Prazeres - Viaduto Geraldo Melo)
  • Lagoa de Itaenga
  • 15h - 1º Festival Vozes da Esperança (Salinas - Rua Projetada)

Olinda

  • 14h - Bloco da Vitória (Carmo - Concentração atrás da Escola Sigmundo Gonçalves, Rua Jenner de Souza, 10)
  • 14h - Clubes com Lula - Trio de Ferro juntos pelo Tetra (A Casa do Cachorro Preto)
  • 15h - Exposição Coletivo 13 (Alma Café)

Paudalho

  • 15h13 - Brasil nas Ruas (Entrada da cidade)

Petrolina

  • 7h13 - Vira-voto na Feira de São Gonçalo
  • 7h13 - Vira-voto na Feira de João de Deus
  • 7h13 - Vira-voto na Feira de Ouro Preto
  • 7h13 - Vira-voto na Feira de Areia Branca
  • 17h13 - Participação no Festival "O Vale Grita por Democracia"
  • 17h13 - Caminhada vira-voto em Santa Luzia (Concentração na praça do bairro)

Recife

  • 8h - Bicicletadinha da Democracia (Saída do Parque das Graças rumo ao Recife Antigo)
  • 8h13 - Pedal Lula Livre / Vira-Voto (Saída da Praça da Jaqueira em direção a Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem)
  • 9h - Panfletagem porta a porta (Comitê Popular da Várzea - Campo do Banco)
  • 11h - Pernambuco com Lula: ato dos estudantes e comitês populares (Marco Zero)
  • 15h - Ato público dos Comitês Populares (Marco Zero)
  • 16h - Pipas e Vira-Voto (Comitê Justiça e Luta - Marco Zero)
  • 16h - Ensaio Vermelho: Maracatu Estrela Brilhante (Sede da Nação Estrela Brilhante - Alto José do Pinho)

Santa Cruz do Capibaribe

  • 16h - Ato pela Democracia (Rua Grande)

Sirinhaém

  • 16h - Caminhada Lula (Concentração em frente à Rodoviária)

Veja também:

Apoiadores de Lula , Atos , eleições , Pernambuco
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