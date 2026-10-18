Mais de 4 mil locais de votação são alterados para o 2º turno; veja as mudanças em Pernambuco

As alterações, segundo o TSE, ocorreram por motivos como reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e o impacto de fortes chuvas

Urna eletrônica (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Mais de quatro mil locais de votação foram alterados pela Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições 2026, marcado para 25 de outubro. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com o maior quantitativo de seções modificadas.

As alterações, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocorreram por motivos como reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e o impacto de fortes chuvas, que exigiram a transferência preventiva de locais danificados para instalações vizinhas e mais seguras.

Em Pernambuco, apenas seis seções eleitorais sofreram mudanças. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), a modificação permitirá melhor acessibilidade para os eleitores e melhora na logística para a atuação do órgão.

As seções 005 e 006, em Buíque, no Sertão do estado, foram realocadas provisoriamente. Eleitores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social devem votar no segundo turno na Câmara Municipal de Buíque. No município de Floresta, também no Sertão, as seções 68, 91, 121 e 123, inicialmente localizadas na Unidade Básica de Saúde Dr. Cantidiano Valgueiro de Carvalho, passam para a Creche Municipal Professora Nair Diniz Ferraz.

Em caso de dúvidas sobre os locais de votação, o eleitor pode consultar a seção eleitoral pelo Disque-Eleitor, no número (81) 3194-9400, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato também funciona no WhatsApp, por meio da assistente virtual Júlia. Além disso, a pesquisa pode ser realizada pelo autoatendimento no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.



