Ao menos quatro pessoas morreram durante as eleições deste domingo (4)

Segundo informações apuradas pelo Diario de Pernambuco, a vítima, identificada como José Roberto da Silva, faleceu por volta das 10h, após realizar a votação. (Foto: Reprodução / Cortesia)

Nas eleições deste domingo, 4, morreram quatro pessoas em colégios eleitorais espalhados pelo País. Os casos ocorreram em Cupira (PE), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

Em Cupira, no agreste pernambucano, um senhor teve um mal súbito na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem já havia falecido no local. A votação teve que ser paralisada para a remoção do corpo.

No Rio de Janeiro, um homem de 62 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava em uma fila de votação na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. De acordo com o TRE-RJ, ele recebeu atendimento do Samu mas morreu durante os cuidados. O óbito foi confirmado às 12h43, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Em Manaus, um idoso de 75 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma escola localizada no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital do Amazonas. Segundo o TRE-MS, a equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu constatou a morte às 9h13.

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira. O marido e a filha dela estavam na fila de votação. De acordo com o TRE-MS, o Samu chegou em cerca de dez minutos, mas a eleitora não resistiu e morreu ainda na escola.