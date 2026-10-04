Às 16h, TSE já contabilizava 4,119 milhões de justificativas

Ao todo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026

O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral (© RAFA NEDDERMEYER/ AGÊNCIA BRASIL)

O painel de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava que 4,119 milhões de pessoas tinham justificado seus votos até as 16h deste domingo (4). O telão fica no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da corte em Brasília.

Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação começou às 8h e será encerrada às 17h, pelo horário de Brasília, para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.

O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno.