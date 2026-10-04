Ao lado de Raquel Lyra, Eduardo da Fonte diz que gestão estadual será reconhecida nas urnas

Acompanhado pela gestora, que disputa a reeleição, por Priscila Krause e pelo também postulante ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD), o parlamentar afirmou que o trabalho do governo estadual será reconhecido nas urnas

Eduardo da Fonte, ao lado da candidata à reeleição, Raquel Lyra, Túlio Gadêlha e Priscila Krause (Rafael Vieira/DP Foto)

O deputado federal e candidato ao Senado, Eduardo da Fonte (PP), foi o último integrante da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD) a votar neste domingo (4). Acompanhado pela gestora, que disputa a reeleição, por Priscila Krause e pelo também postulante ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD), o parlamentar afirmou que o trabalho do governo estadual será reconhecido nas urnas.

"Chegamos ao momento mais importante, que é o dia da votação. Fico muito feliz porque temos entregas em todas as regiões de Pernambuco, e é esse trabalho que vai para a urna hoje. É a força do trabalho da governadora Raquel Lyra e dos senadores Eduardo da Fonte e Túlio Gadêlha junto ao povo pernambucano", declarou aos jornalistas.

A votação na Zona Sul do Recife marcou o encerramento da agenda de compromissos dos candidatos da Coligação Pernambuco de Coração, que se iniciou em Caruaru, no Agreste do estado, onde Raquel Lyra votou. Uma coletiva de imprensa foi marcada no Beach Class Convention, em Boa Viagem, ainda sem horário, logo após a apuração das urnas.