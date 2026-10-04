Confira em tempo real a apuração dos votos para presidente do Brasil

Em Pernambuco, os 7.225.744 milhões de eleitores aptos escolhem entre sete candidatos a governador

Lula e Flávio Bolsonaro (EVARISTO SA / AFP)

Com o fim da votação, os dados dos Boletins de Urna, que registram o resultado da seção eleitoral, começam a ser transmitidos para a totalização.

As informações são divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à medida que os boletins são recebidos e processados. Acompanhe em tempo real:

No total, 158.745.463 eleitores estavam aptos a votar. As urnas funcionaram das 8h às 17h. Em todo o Brasil, os eleitores votaram para presidente, governador, senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

São Paulo é maior colégio eleitoral do Brasil, com 34.104.226 eleitores, ou 21,48% do total. Em Pernambuco, há 7.225.744 milhões de eleitores aptos.