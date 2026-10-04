"Esperei quatro horas": eleitores em Pernambuco reclamam da demora na fila de votação

Eleições deste ano demandam seis votos; segundo o TSE, quem ainda estiver na fila às 17h, horário de fechamento das seções, ainda poderá votar

Eleitores em Pernambuco reclamaram da demora para votar (Bruno Peres/Agência Brasil)

Relatos de eleitores em Pernambuco dão conta de demora de até quatro horas na fila de votação. Neste domingo (4), a Eleição Geral Federal demanda seis votos na urna, representando o pleito com maior número de cargos eletivos previsto pela Justiça Eleitoral.



“Esperei quatro horas para votar. Cheguei às 9h40 no local de votação e saí de 13h35. Sempre votei no mesmo local e nunca tinha demorado tanto”, relata a auxiliar administrativa Jaqueline Santos, que vota no Centro Municipal de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Cemaic), na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.



Segundo Jaqueline, a fila estava grande e o espaço de votação ficou tumultuado pela grande quantidade de eleitores. “A sinalização estava muito ruim. As letras ficaram muito pequenas, escritas em um papel pequeno, que não chegava a ser uma folha completa. Estava tumultuado, confuso, com as pessoas sem saber direito onde era”, conta.



A eleitora afirma que, em eleições anteriores, costumava levar menos tempo para votar no mesmo local. “Em uma seção próxima, muitas pessoas passaram mais de uma hora no sol, acho isso um absurdo”, completa.



Em Olinda, o assistente de departamento pessoal Fernando Carmelo também relatou aumento no tamanho das filas. Ele vota no Colégio Inês Borba, em Jardim Atlântico, e chegou ao local por volta das 9h, deixando o espaço pouco depois das 10h.

“Desde a última eleição, estão pondo duas seções na mesma urna, então está demorando o dobro do tempo para eu votar. Eu acho que se separassem uma urna para cada seção seria bem mais rápido votar”, sugere.



Tempo de votação



Neste domingo (4), os eleitores precisam escolher seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República, além de votar nas duas vagas destinadas ao Senado. A quantidade de escolhas aumenta o tempo necessário para cada eleitor concluir a votação na urna.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que os eleitores que estiverem na fila até as 17h, horário previsto para o encerramento da votação, terão o direito de votar. Nesses casos, os mesários devem organizar a fila e garantir o atendimento de quem chegou dentro do horário.

