Acompanhe a apuração do resultado das eleições 2026 para o Governo de Pernambuco
Em Pernambuco, os 7.225.744 milhões de eleitores aptos escolhem entre sete candidatos a governador
Publicado: 04/10/2026 às 16:28
Urna eletrônica (Foto: TSE)
O primeiro turno das eleições 2026 acontece neste domingo (4). Em Pernambuco, os 7.225.744 milhões de eleitores aptos escolhem entre os sete candidatos a governador abaixo:
- Guilherme Fonseca (PSTU)
- Ivan Moraes (PSOL)
- João Campos (PSB)
- Professora Camila (UP)
- Raquel Lyra (PSD)
- Renan Hallais (Missão)
- Victor Assis (PCO)
Foram disponibilizadas 23.979 mil urnas eletrônicas para a votação no estado, que tem 184 municípios e o distrito de Fernando de Noronha.
Apuração das eleições 2026 em Pernambuco
Com o fim da votação, às 17h (horário de Brasília), os dados dos Boletins de Urna, que registram o resultado da seção eleitoral, começam a ser transmitidos para a totalização. As informações são divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à medida que os boletins são recebidos e processados. Acompanhe em tempo real: