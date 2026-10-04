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Acompanhe a apuração do resultado das eleições 2026 para o Governo de Pernambuco

Em Pernambuco, os 7.225.744 milhões de eleitores aptos escolhem entre sete candidatos a governador

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/10/2026 às 16:28

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Urna eletrônica/Foto: TSE

Urna eletrônica (Foto: TSE)

O primeiro turno das eleições 2026 acontece neste domingo (4). Em Pernambuco, os 7.225.744 milhões de eleitores aptos escolhem entre os sete candidatos a governador abaixo:

  • Guilherme Fonseca (PSTU)
  • Ivan Moraes (PSOL)
  • João Campos (PSB)
  • Professora Camila (UP)
  • Raquel Lyra (PSD)
  • Renan Hallais (Missão)
  • Victor Assis (PCO)

Foram disponibilizadas 23.979 mil urnas eletrônicas para a votação no estado, que tem 184 municípios e o distrito de Fernando de Noronha.

Apuração das eleições 2026 em Pernambuco

Com o fim da votação, às 17h (horário de Brasília), os dados dos Boletins de Urna, que registram o resultado da seção eleitoral, começam a ser transmitidos para a totalização. As informações são divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à medida que os boletins são recebidos e processados. Acompanhe em tempo real:


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