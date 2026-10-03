Quaest: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro, 42% no segundo turno

O levantamento divulgado pela Quaest neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontecem neste domingo (4)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Saulo Cruz/Agência Senado)

A última pesquisa da Quaest para presidente da República foi divulgada neste sábado (3) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 42% em um possível cenário de segundo turno. Os votos brancos e nulos somam 13%, já os indecisos, 1%.

A pesquisa foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.