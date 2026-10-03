Quaest: Raquel Lyra tem 47% e João Campos, 44% no cenário de segundo turno

O levantamento divulgado pela Quaest neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontece neste domingo (4)

Raquel Lyra e João Campos (Karol Rodrigues/DP Foto)

A última pesquisa Quaest para o Governo de Pernambuco foi divulgada neste sábado (3). Em cenário de segundo turno, a nova rodada do levantamento mostra a governadora Raquel Lyra (PSD) com 47% das intenções de votos na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) aparece com 44%o.

Além disso, os indecisos contabilizaram 2%, enquanto brancos, nulos e pessoas que não devem votar chegam a 7%.

Dados da pesquisa Quaest anterior

Divulgada na última terça-feira (29), a pesquisa Quaest anterior apontou a governadora Raquel Lyra (PSD) empatada com João Campos (PSB) nas intenções de voto, ambos com 42% do total no primeiro turno. O candidato Ivan Moraes (PSOL) somou 1% do total. Os demais candidatos não pontuaram.

Além disso, os indecisos contabilizaram 10%, enquanto brancos, nulos e pessoas que não devem votar chegam a 5%.

Para um eventual segundo turno da disputa, o cenário também permaneceu empatado, com Raquel e João com 44% cada.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.