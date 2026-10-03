Quaest: Marília tem 30%; Humberto, 27%; Mendonça, 18%; e Eduardo, 15% dos votos válidos

Para chegar ao percentual de votos válidos, a Quaest desconsidera votos em branco e nulos e mantém proporcionalmente as menções aos candidatos. É o mesmo critério utilizado pela Justiça Eleitoral na divulgação do resultado da eleição

Candidatos melhor colocados, segundo a pesquisa Quaest (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A última pesquisa Quaest antes do primeiro turno das eleições mostra Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) à frente na disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado. No cenário de votos válidos, divulgado neste sábado (3), a pedetista aparece com 30%, enquanto o petista registra 27%.

Na sequência estão Mendonça Filho (PL), com 18%, e Eduardo da Fonte (PP), com 15%. Os quatro concentram a maior parcela das intenções de voto na reta final da corrida pelo Senado.

Como Pernambuco elege dois senadores neste domingo (4), cada eleitor poderá escolher dois candidatos. Para chegar ao percentual de votos válidos, a Quaest desconsidera votos em branco e nulos e mantém proporcionalmente as menções aos candidatos. É o mesmo critério utilizado pela Justiça Eleitoral na divulgação do resultado da eleição.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Com isso, Marília e Humberto aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Votos totais

No cenário estimulado de votos totais, que considera também as intenções de voto em branco e nulo e os eleitores indecisos, Marília Arraes (PDT) mantém a dianteira, com 20%, seguida por Humberto Costa (PT), com 18%. Mendonça Filho (PL) aparece com 12%, enquanto Eduardo da Fonte (PP) registra 10% e Túlio Gadêlha (PSD), 6%. Em relação ao levantamento de 29 de setembro, todos os cinco primeiros colocados oscilaram para cima, enquanto o percentual de indecisos caiu de 23% para 12%.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada na terça-feira (29), Marília aparecia com 19% das menções na soma dos dois votos, seguida por Humberto, com 17%. Mendonça tinha 10%, enquanto Eduardo da Fonte registrava 7%.

Naquele levantamento, Túlio Gadêlha (PSD) aparecia com 3%. Carlos Sant'anna (Novo) e Pastor Gilvan Costa (Democrata) tinham 1% cada. Samuel Timoteo (UP), Gorett Bitu (UP), Mailson Neto (PCO), Mariano Macedo (PSTU) e Paulo Rubem Santiago (Rede) não pontuavam.

Pesquisa

A Quaest ouviu presencialmente 2.652 eleitores em Pernambuco entre sexta-feira (2) e sábado (3). O levantamento foi encomendado pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-09665/2026.