Quaest: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 45% de votos válidos no primeiro turno

O levantamento divulgado pela Quaest neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontecem neste domingo (4)

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro ( Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

A última pesquisa da Quaest para presidente da República foi divulgada neste sábado (3) mostra as intenções de votos válidos na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 45% no primeiro turno. Ambos estão empatados tecnicamente. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado possuem 3%. Os demais não pontuaram.



Votos válidos:



Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%



Augusto Cury (Avante): 3%



Renan Santos (Missão): 3%



Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Segundo turno

A última pesquisa da Quaest para presidente da República foi divulgada neste sábado (3) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 42% em um possível cenário de segundo turno. Os votos brancos e nulos somam 13%, já os indecisos, 1%.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.