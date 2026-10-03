Quaest: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 45% de votos válidos no primeiro turno
O levantamento divulgado pela Quaest neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontecem neste domingo (4)
Publicado: 03/10/2026 às 20:00
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro ( Ricardo Stuckert e Charles Vieira)
A última pesquisa da Quaest para presidente da República foi divulgada neste sábado (3) mostra as intenções de votos válidos na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 45% no primeiro turno. Ambos estão empatados tecnicamente. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado possuem 3%. Os demais não pontuaram.
Votos válidos:
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Augusto Cury (Avante): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
Segundo turno
A última pesquisa da Quaest para presidente da República foi divulgada neste sábado (3) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 42% em um possível cenário de segundo turno. Os votos brancos e nulos somam 13%, já os indecisos, 1%.
Metodologia da pesquisa
A pesquisa foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.