Quaest: Raquel Lyra tem 52% e João Campos, 47% nos votos válidos do primeiro turno

O levantamento divulgado pela Quaest neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontece neste domingo (4)

Candidatos Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A última pesquisa Quaest para o Governo de Pernambuco foi divulgada neste sábado (3). A nova rodada do levantamento mostra a governadora Raquel Lyra (PSD) com 52% das intenções de votos válidos na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) aparece com 47%. Ivan Moraes (PSOL) pontuou com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Pelas regras eleitorais, para vencer a eleição no primeiro turno o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, 50% mais um dos votos, desconsiderando os brancos e os nulos. Com o resultado atual dos votos válidos, de acordo com o cenário apresentado na pesquisa, a governadora atingiria a margem necessária para encerrar a disputa já na primeira etapa.

Com este resultado, Raquel abriu vantagem sobre João, revertendo o cenário de empate técnico anterior, quando ambos registravam 42% das intenções de voto.

Confira votos válidos

Raquel Lyra (PSD): 52%

João Campos (PSB): 47%

Ivan Moraes (PSOL): 1%

Guilherme Fonseca (PSTU): 0%

Professora Camila (UP): 0%

Renan Hallais (Missão): 0%

Victor Assis (PCO): 0%

Dados da pesquisa Quaest anterior

Divulgada na última terça-feira (29), a pesquisa Quaest anterior apontou a governadora Raquel Lyra (PSD) empatada com João Campos (PSB) nas intenções de voto, ambos com 42% do total no primeiro turno. O candidato Ivan Moraes (PSOL) somou 1% do total. Os demais candidatos não pontuaram.

Além disso, os indecisos contabilizaram 10%, enquanto brancos, nulos e pessoas que não devem votar chegam a 5%.

Para um eventual segundo turno da disputa, o cenário também permaneceu empatado, com Raquel e João com 44% cada.