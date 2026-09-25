Ao vivo: acompanhe a caminhada de Lula no Centro do Recife com aliados

O presidente Lula (PT) está em um trio elétrico junto com apoiadores da Frente Popular de Pernambuco

O presidente Lula (PT) ao lado dos aliados João Campos (PSB) e Humberto Costa (PT). (Renata Bezerra de Melo/DP)

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda no Centro do Recife na manhã desta sexta-feira (25). Na capital pernambucana, o petista participa do ato público "Brasil Pronto pra Mais", fortalecendo a aliança com a Frente Popular de Pernambuco.

Acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, Lula percorrerá as ruas entre o Cais de Santa Rita e o Marco Zero ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), do candidato à reeleição ao Senado, Humberto Costa (PT), e da candidata ao Senado, Marília Arraes (PDT).

Veja ato ao vivo:

Lula em Recife: O Brasil Pronto Pra Mais https://t.co/1mizKuFp5j — Lula (@LulaOficial) September 25, 2026

Trajeto do ato



A Ponte Giratória está interditada desde às 8h ao meio-dia, além Avenida Alfredo Lisboa e outras ruas próximas ao Marco Zero, onde termina a caminhada. As informações sobre as alterações foram divulgadas pela CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano).











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A Ponte Maurício de Nassau também pode ser interditada, mas apenas de acordo com a necessidade pela quantidade de pessoas, segundo a CTTU, órgão da Prefeitura do Recife. A Ponte do Limoeiro (mão dupla) e a Ponte Buarque de Macedo (sentido único para quem sai do Bairro do Recife) estarão com o fluxo liberado, assim como a avenida do Cais do Apolo.