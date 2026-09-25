Lula é recebido pela Frente Popular na chegada ao Recife
Batizado de "Brasil Pronto pra Mais", o evento ocorre a nove dias do primeiro turno das eleições e coloca Lula diretamente na campanha da Frente Popular em Pernambuco nesta reta final
Publicado: 25/09/2026 às 07:46
Candidatos da Frente Popular com Lula (Ricardo Stuckert)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido, na noite da última quinta-feira (24), pelos candidatos da Frente Popular na chegada ao Recife. O encontro foi compartilhado pelo postulante ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), nas redes sociais.
“Recebendo o nosso presidente @lulaoficial em Pernambuco. Amanhã, vamos fazer uma linda caminhada da vitória em direção ao Marco Zero do Recife. Venha fazer parte desse momento que vai entrar para a história", legendou o ex-prefeito do Recife.
O mandatário participa de caminhada, com concentração às 8h13 no Cais de Santa Rita até o Marco Zero nesta sexta-feira (25). Candidato à reeleição, Lula estará acompanhado por João Campos, além dos postulantes ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).
Marcam presença também no ato a senadora e líder do governo na Casa Alta, Teresa Leitão (PT); candidatos às eleições proporcionais e outras lideranças políticas também devem comparecer.
Batizado de “Brasil Pronto pra Mais”, o evento ocorre a nove dias do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, e coloca Lula diretamente na campanha da Frente Popular em Pernambuco nesta reta final.
A passagem pelo Recife integra uma sequência de agendas de Lula nos estados nos últimos dias de campanha. Antes de Pernambuco, o presidente teve compromissos no Rio de Janeiro e em Alagoas.