Caminhada e trio elétrico: Lula faz ato de campanha com João e aliados no Centro do Recife

A visita coloca o presidente pela primeira vez em um grande ato de rua ao lado de João Campos nesta campanha

Batizado de "Brasil Pronto pra Mais", o ato terá concentração a partir das 8h13, no Cais de Santa Rita (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O Centro do Recife é o palco escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma de suas principais incursões na campanha pernambucana. Nesta sexta-feira (25), o presidente e candidato à reeleição percorre as ruas entre o Cais de Santa Rita e o Marco Zero ao lado de João Campos (PSB), Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), levando para um ato público a aliança com a Frente Popular de Pernambuco.

A passagem do presidente começou a alterar a rotina da região ainda na véspera. Nesta quinta-feira (24), a equipe de segurança presidencial vistoriou o trajeto, enquanto a campanha avançava na preparação de um trio elétrico no Marco Zero, onde está previsto o encerramento da mobilização.

Batizado de “Brasil Pronto pra Mais”, o ato terá concentração a partir das 8h13, no Cais de Santa Rita, nas proximidades da Ponte 12 de Setembro, antiga Ponte Giratória. Lula deve chegar por volta das 10h para seguir com os aliados até o Bairro do Recife. Também são esperados dirigentes partidários, candidatos proporcionais e lideranças da coligação.

A visita coloca o presidente pela primeira vez em um grande ato de rua ao lado de João nesta campanha e ocorre no trecho mais disputado da corrida pelo Governo de Pernambuco. Alguns levantamentos mais recentes mostram o socialista e a governadora Raquel Lyra (PSD) em empate técnico, cenário que aumentou a importância das últimas agendas públicas das duas campanhas.

Lula ocupa um espaço central na estratégia eleitoral de João. O presidente aparece na propaganda do socialista e é citado com frequência pelo candidato ao tratar de projetos que dependeriam de parceria com o Governo Federal.

Augusto Cury também passa pelo Recife

Lula não será o único presidenciável com agenda na capital pernambucana nesta sexta-feira. Augusto Cury, candidato pelo Avante, participa de um encontro com correligionários ao lado dos irmãos Waldemar e Sebastião Oliveira.

A atividade está marcada para as 9h, no comitê dos dois candidatos, na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem. O encontro deve reunir candidatos, apoiadores e lideranças do Avante de diferentes regiões do estado.

As duas agendas ocorrerão praticamente no mesmo horário, mas em pontos distintos da cidade: enquanto Cury se reúne com aliados em Boa Viagem, Lula estará no Centro para a caminhada com a chapa da Frente Popular.