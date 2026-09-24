Datafolha: Raquel Lyra tem 48% e João Campos, 44% na projeção de 1° turno em Pernambuco

Pesquisa Datafolha foi divulgada nesta quinta-feira (24). Contratado pela Globo, o levantamento mostra crescimento de Raquel Lyra (PSD) em um ponto percentual e João Campos (PSB) em dois pontos percentuais

Candidatos Raquel Lyra e João Campos (Fotos: Miva Filho e Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova rodada da Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra a governadora Raquel Lyra (PSD) com 48% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, enquanto João Campos (PSB) tem 44%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.

O levantamento marca um crescimento de ambos os candidatos em relação ao último estudo, divulgado em 11 de setembro, quando Raquel tinha 47% e João, 42%.

Ainda de acordo com a pesquisa desta quinta, Ivan Moraes (PSOL), Professora Camila (UP) e Renan Hallais (Missão) têm 1% dos votos válidos. Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) têm 0%.

Entrevistados que responderam que vão votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos citados são 4%, dois pontos a menos do que o último levantamento. O número de indecisos se manteve em 2%.

A pesquisa também fez a divulgação dos votos válidos, ou seja, número que exclui os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos. O cenário permanece idêntico ao levantamento anterior. Confira o quadro com apenas votos válidos:

Raquel Lyra: 51% (eram 51%);

João Campos: 46% (eram 46%);

Ivan Moraes: 1% (era 1%);

Professora Camila: 1% (era 1%);

Renan Hallais: 1% (era 1%);

Victor Assis: 0% (era 0%);

Guilherme Fonseca: 0% (era 0%).

Segundo turno

Em um possível segundo turno, a nova Datafolha mostra Raquel Lyra com 51% e João Campos com 45%. Ela manteve o dado anterior e João cresceu um ponto percentual neste cenário, em relação à última divulgação.

Eleitores que responderam que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos são 3%; antes eram 4%. Os indecisos se mantiveram em 1%.

Pesquisa

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e entrevistou 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o número de registro do levantamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é PE-08125/2026.

O Diario de Pernambuco divulga resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, após os levantamentos serem tornados públicos pelos veículos contratantes.

Na próxima semana, haverá a divulgação da pesquisa para o Governo de Pernambuco que o Diario contratou junto ao Instituto Paraná Pesquisas.