"Não tem palanque triplo de Lula em Pernambuco", diz presidente do PT-PE

Ivan Moraes e Túlio Gadêlha acompanham caminhada, mas não há entendimento para subirem no trio. Segundo o coordenador da campanha do presidente da República no Estado, Carlos Veras, o palanque do líder-mor do PT "é único com João Campos"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda ato em Pernambuco na manhã desta sexta-feira (25) (Ricardo Stuckert)

Coordenador da campanha do presidente Lula em Pernambuco, o deputado federal Carlos Veras esteve com o cerimonial e a equipe de precursão da Presidência da República até a noite de ontem. À coluna, descartou que postulantes a cargos majoritários de outras coligações, que não integram a Frente Popular, estejam no mesmo palanque em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subirá, no Marco Zero, junto com o candidato a governador do PSB, João Campos, na manhã desta sexta-feira (25).

Nesse caso, subirão em um trio elétrico. “A caminhada é aberta, mas o palanque é da chapa majoritária, da chapa do presidente Lula com o candidato a governador João Campos”, explica Carlos Veras. Ontem, Ivan Moraes, que concorre ao Palácio das Princesas pela federação PSOL-Rede, e Túlio Gadêlha, que disputa uma vaga na Casa Alta pela coligação encabeçada pela governadora Raquel Lyra, asseguraram que estarão no ato ao lado do líder-mor do PT. Ambos comunicaram a presença no evento em suas redes sociais.

Ivan tem defendido que todos os partidos do campo democrático se unam em torno do projeto de reeleição do presidente Lula. À coluna, reafirmou: “Estarei lá com minha camisa vermelha à disposição do presidente Lula”.

Túlio registra o seguinte: “Não sou lulista de ocasião, nem preciso de coligação partidária para declarar meu apoio ao presidente Lula”. E avisou: “Amanhã (hoje) tem ato com Lula aqui no Recife Antigo, e eu estarei ao lado dele, onde sempre estive. Inclusive, nos momentos mais difíceis”.

Sobre a formatação do palanque e a possibilidade de se reunir todo mundo no trio, Carlos Veras, à coluna, é taxativo: “De maneira nenhuma. Não tem palanque triplo de Lula em Pernambuco. É um palanque único com João Campos”.

O parlamentar enfatiza: “É uma atividade da majoritária com João Campos”. O ex-prefeito do Recife recebe deputados da bancada federal em café da manhã na sua residência, hoje, antes de seguir para o Cais de Santa Rita, onde tem início a caminhada ao lado do mandatário do Planalto.

Nas hostes do PSOL, na tarde de ontem, circulou que teria se tentado um acesso ao trio, por intermédio do PT, mas a tentativa teria esbarrado em veto do PSB. “Eu coordeno a campanha do presidente Lula aqui. Não fui contactado. Estamos com o cerimonial e equipe percursora aqui. Não houve contato sobre isso”, informa Carlos Veras, detalhando que chegou a receber telefonema do presidente estadual do PSOL, Samuel Herculano, mas retornou e não obteve sucesso. O dirigente sublinha que Lula vem ao Estado, “atendendo a chamado do candidato a governador, que é João Campos”.





Prévia na casa de João

Está marcado para as 7h30 um café da manhã na casa de João Campos, que vai receber não só deputados federais da base aliada, como a ministra Luciana Santos e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão, além do candidato a vice, Carlos Costa, e dos candidatos ao Senado, Marília Arraes e Humberto Costa. De lá, o conjunto segue de van para o Atlante Plaza, onde se encontram com o presidente Lula, que precisa deixar o Recife até as 12h30.



Nada combinado



À coluna, Ivan Moraes disse não ter conversado com Túlio Gadêlha sobre o ato com Lula. “Acho que todo mundo que está concorrendo a qualquer tipo de cargo político em qualquer partido do campo democrático tem que ir”, advoga.

Raquel no Sertão

A governadora Raquel Lyra não estará no Recife no horário em que o presidente Lula fará comício no Marco Zero. Ela cumpre agenda no Sertão às 11h desta sexta-feira (25). A gestora protagoniza um encontro com moradores, com apresentação de propostas para a saúde na área externa do Hospital de Câncer do Sertão do Araripe e ainda tem, às 17h, uma caminhada em Ouricuri.

Temperatura 1



Aliados da governadora comemoraram o resultado da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), que apontou, no cenário dos votos válidos, Raquel Lyra com 51% (tinha 51%) contra 46% (tinha 46%) de João Campos no primeiro turno. Na simulação de segundo turno, Raquel Lyra aparece com 51% (tinha 51%) e

João Campos com 45% (tinha 44%). A margem de erro é de três pontos percentuais.

Temperatura 2

Na estimulada para o primeiro turno, Raquel Lyra pontua 48% (tinha 47%) e João Campos, 44% (tinha 42%). O levantamento foi a campo entre os dias 22 e 24 de setembro, já após circular o polêmico vídeo da laqueadura, o que levou aliados a aferirem que ela não só se manteve como ainda oscilou um ponto positivamente na amostra.

Mapa



O senador Humberto Costa recebeu o apoio de Milton Luna, presidente do Conselho Distrital de Fernando de Noronha. O respaldo se dá em resposta à presença do mandato também no arquipélago. Uma das principais iniciativas da campanha do petista, que concorre à reeleição, foi a criação, logo no início do período eleitoral, do site humberto130.com.br, que reúne as ações, obras e investimentos que contaram com aporte do mandato em todas as regiões do Estado. A plataforma permite consultar, por município, para onde os recursos foram destinados e quais obras foram realizadas, mapeando a atuação do senador em todo o estado, incluindo Noronha

Véspera 1



Um movimento de reforço às campanhas de João Campos e de Lula, liderado pelo ex-deputado federal Tadeu Alencar, reuniu, nesta quinta-feira (24), no restaurante Catamaran, nomes de identidade política com as duas candidaturas e que estiveram próximos das campanhas e dos governos, em especial de Miguel Arraes e de Eduardo Campos.

Véspera 2

À coluna, Tadeu definiu como "uma prévia para a visita de Lula". Entre os convocados, João Bosco de Almeida, Danilo Cabral, Aluísio Lessa, Evaldo Costa, Roberto Rêgo, Dora Pires, Luciana Azevedo, Camila Machado, entre outros. A expectativa era de reunir 600 pessoas.