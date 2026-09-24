Ato com Lula nesta sexta bloqueia Ponte Giratória e Marco Zero, além de ruas do entorno

Esquema de trânsito foi divulgado pela CTTU com interdições também em parte do Cais do Santa Rita e possibilidade de bloqueio da Ponte Maurício de Nassau e do Cais José Estelita

Mapa foi divulgado no site da Prefeitura do Recife (Imagem: CTTU/ Divulgação)

Duas pontes de acesso ao Bairro do Recife podem ser interditadas na manhã e no início da tarde desta sexta-feira (25) por causa do ato com a presença do presidente Lula, candidato à reeleição. A Ponte Giratória estará interrompida das 8h ao meio-dia, além Avenida Alfredo Lisboa e outras ruas próximas ao Marco Zero, onde termina a caminhada. As informações sobre as alterações foram divulgadas pela CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano).

A Ponte Maurício de Nassau também pode ser interditada, mas apenas de acordo com a necessidade pela quantidade de pessoas, segundo a CTTU, órgão da Prefeitura do Recife. A Ponte do Limoeiro (mão dupla) e a Ponte Buarque de Macedo (sentido único para quem sai do Bairro do Recife) estarão com o fluxo liberado, assim como a avenida do Cais do Apolo.

A concentração está marcada para começar 8h da manhã na região do Cais de Santa Rita. Nessa área, estará bloqueada a via em frente ao Novotel e ao Recife Expo Center, onde os trios elétricos estarão concentrados. Após a concentração, que está marcada para as 8h, a caminhada começa às 10h e segue até o Marco Zero pela Ponte Giratória

Veículos que saem da Zona Sul em direção ao Centro pela Cais José Estelita devem fazer o retorno na alça em frente ao Forte das Cinco Pontas e acessar a Avenida Sul para fazer o retorno pela Rua Imperial e chegar à Avenida Dantas Barreto. Se o número de pessoas for grande demais, a interrupção começará no Cais José Estelita e os motoristas deverão fazer o desvio na altura do Cabanga em direção ao Viaduto Capitão Temudo e à Avenida Sul.

Motoristas que atravessarem a Ponte Princesa Isabel em direção à Praça da República devem dobrar à direita e seguir pela Rua do Sol, evitando a Rua do Imperador.

A Avenida Alfredo Lisboa estará bloqueada em toda a sua extensão, desde a Ponte Giratória até o Forte do Brum. A orientação geral é de que a circulação no Bairro do Recife seja evitada no horário para evitar congestionamentos.

