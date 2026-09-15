Dino vota por adiar julgamento e unir ações contra Moraes e Mendonça

Ministro do STF questionou "falta de clareza" ao mencionar as sessões separadas e defendeu que a análise das petições seja feita dia 23

Ministro do STF, Flávio Dino (Rosinei Coutinho/STF)

Primeiro a se pronunciar sobre a votação para reunir as petições que tratam as investigações contra os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor da união das ações e adiamento do julgamento para o dia 23.

Dino questionou a “falta de clareza” ao falar das sessões separadas dessas duas proposições. Enquanto a possibilidade de abertura contra Moraes acontece nesta terça (15), a de Mendonça está marcada para o dia 23.

"Então por que um vai abrir processo hoje, outro na próxima semana e os outros, sabe-se Deus quando? Não tem data. Qual é o problema? O que acontecerá se não há rito?", questionou.

Ainda de acordo com Dino, o presidente tem poderes, mas não deve exercê-los de forma individual. “O presidente tem poderes, tem, claro, mas é preciso que esses poderes sejam exercidos de modo procedimental, e não ao bel-prazer da interpretação individual, porque eu realmente não quero esse poder para mim e também acho que ninguém do Supremo deve ter", disse.

