Quaest testa 5 cenários de 2º turno; apenas Zema perde para Lula fora da margem de erro

Entre os principais presidenciáveis, Flávio Bolsonaro (PL) foi o único que superou Lula numericamente em segundo turno, ainda que dentro do empate técnico

Entre todos os cinco cenários de segundo turno testados pela Quaest, só Romeu Zema (Novo) perde fora da margem de erro para o presidente Lula (DOUGLAS MAGNO/AFP/MAURO PIMENTEL/AFP)

Além do confronto principal entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (14), simulou outros quatro cenários de segundo turno com o presidente.

Contra Augusto Cury (Avante), Lula tem 38% e o médico, 36%. Diante de Ronaldo Caiado (PSD), o placar é de 41% a 39% para o petista. Na simulação com Renan Santos (Missão), Lula marca 41% contra 38% do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Em todos esses três cenários, a diferença fica dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.

O único adversário que não consegue empatar tecnicamente com Lula é Romeu Zema (Novo): o presidente tem 45% contra 33% do governador mineiro, uma vantagem de 12 pontos, acima da margem de erro.

Os números reforçam que, entre os nomes testados, Flávio Bolsonaro é hoje o único capaz de superar Lula numericamente em segundo turno, ainda que dentro do empate técnico.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e registro no TSE sob o número BR-03607/2026.

