Quaest testa 5 cenários de 2º turno; apenas Zema perde para Lula fora da margem de erro
Entre os principais presidenciáveis, Flávio Bolsonaro (PL) foi o único que superou Lula numericamente em segundo turno, ainda que dentro do empate técnico
Publicado: 14/09/2026 às 12:48
Entre todos os cinco cenários de segundo turno testados pela Quaest, só Romeu Zema (Novo) perde fora da margem de erro para o presidente Lula (DOUGLAS MAGNO/AFP/MAURO PIMENTEL/AFP)
Além do confronto principal entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (14), simulou outros quatro cenários de segundo turno com o presidente.
Contra Augusto Cury (Avante), Lula tem 38% e o médico, 36%. Diante de Ronaldo Caiado (PSD), o placar é de 41% a 39% para o petista. Na simulação com Renan Santos (Missão), Lula marca 41% contra 38% do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Em todos esses três cenários, a diferença fica dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.
O único adversário que não consegue empatar tecnicamente com Lula é Romeu Zema (Novo): o presidente tem 45% contra 33% do governador mineiro, uma vantagem de 12 pontos, acima da margem de erro.
Os números reforçam que, entre os nomes testados, Flávio Bolsonaro é hoje o único capaz de superar Lula numericamente em segundo turno, ainda que dentro do empate técnico.
A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e registro no TSE sob o número BR-03607/2026.
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