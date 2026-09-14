Lula e Flávio Bolsonaro empatam em rejeição, segundo Quaest

De acordo com o levantamento, 55% dos entrevistados afirmaram conhecer os dois candidatos e não votar neles de jeito nenhum; Em relação à última pesquisa, a rejeição de Lula recuou dois pontos

Segundo a pesquisa, 55% dos entrevistados afirmam conhecer os dois candidatos e não votar neles em nenhuma hipótese (RICARDO STUCKERT/PT E VITTOR SALES/PL)

Os dois principais nomes da corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), aparecem empatados no índice de rejeição na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (14): 55% dos entrevistados afirmam conhecer ambos os candidatos e que não votarão em nenhum deles de jeito nenhum.

O índice de Lula subiu dois pontos em relação à rodada de 7 de setembro, quando marcava 53%. Já a rejeição de Flávio Bolsonaro permaneceu estável.

Entre os demais nomes testados, a rejeição é bem menor: Ronaldo Caiado (PSD) tem 42%, Romeu Zema (Novo) aparece com 40%, Renan Santos (Missão) com 30% e Augusto Cury (Avante) com 26%, o menor índice entre os candidatos com intenção de voto relevante.

O teto de rejeição dos dois favoritos ajuda a explicar por que nomes como Cury e Caiado seguem sendo observados como alternativas de terceira via, mesmo distantes na intenção de voto atual. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e registro no TSE sob o número BR-03607/2026.