Alckmin defende ajuste fiscal "sem aumento de imposto, com eficiência de gastos públicos"

Vice-presidente afirma que a melhora das contas públicas deve ocorrer sem comprometer os investimentos necessários para sustentar o crescimento da economia

Geraldo Alckmin também defendeu a combinação de investimento público, crédito e capital privado para ampliar os recursos e criticou o volume de emendas parlamentares no Orçamento (Evaristo Sa / AFP)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta terça-feira, (25) que o ajuste fiscal seja feito sem aumento de impostos e com maior eficiência do gasto público. Segundo ele, a melhora das contas públicas deve ocorrer sem comprometer os investimentos necessários para sustentar o crescimento da economia.

A declaração foi realizada durante participação do ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo, representando o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu defendo fazer ajuste fiscal e não pelo lado de aumento de impostos, é pelo lado da eficiência do gasto publico", afirmou Alckmin, também candidato a vice na chapa de Lula.

Alckmin disse que o objetivo é sair de uma situação de déficit, equilibrar as contas e avançar para resultados primários positivos de forma permanente.

Ele afirmou que o País deve encerrar este ano com déficit primário zero e ressaltou que o ajuste precisa preservar os investimentos, especialmente em infraestrutura. "Vamos atingir superávit primário e garantir investimento, que é isso que vai garantir o crescimento do PIB."

Segundo Alckmin, o aumento da eficiência do gasto público deve ser um processo permanente e pode ser favorecido pelo uso de tecnologia da informação e inteligência artificial. Ele também defendeu a combinação de investimento público, crédito e capital privado para ampliar os recursos destinados à infraestrutura.

O candidato citou instrumentos como debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura e defendeu a continuidade do apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aos investimentos.

Alckmin também criticou o volume de emendas parlamentares no Orçamento. "Não tem sentido você ter R$ 60 bilhões em emendas", disse.

O ABDIB Fórum Eleições 2026 é realizado em São Paulo durante toda esta terça-feira (25).

Além de Alckmin, participaram o executivo Luiz Felipe Trevisan, representante de Flávio Bolsonaro (PL), e os candidatos à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão). À tarde, o fórum recebe os candidatos ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

