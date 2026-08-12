BNDES aprova R$ 1,48 bilhão em crédito para Pernambuco no primeiro semestre de 2026

Valor representa alta de 254% em relação ao mesmo período de 2025

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. (Foto: Miguel Ângelo/Confederação Nacional da Indústria (CNI))

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,48 bilhão em crédito para Pernambuco no primeiro semestre de 2026, um aumento de 254% em relação aos R$ 416,6 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo banco nesta quarta-feira (12).

Do total aprovado, R$ 871,9 milhões foram destinados à infraestrutura, R$ 348,3 milhões ao comércio e serviços, R$ 186,8 milhões à indústria e R$ 68,9 milhões à agropecuária.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) responderam por R$ 753,2 milhões das aprovações no estado, alta de 132% em comparação com os R$ 325,1 milhões registrados no primeiro semestre de 2025.

O setor agropecuário teve o maior volume de aprovações para um primeiro semestre desde o início da série histórica, em 1995. Foram R$ 68,9 milhões, valor 69% superior aos R$ 41 milhões aprovados no mesmo período de 2025 e 878% acima dos R$ 7 milhões registrados no primeiro semestre de 2022.

Além das aprovações, o BNDES desembolsou R$ 799 milhões para Pernambuco entre janeiro e junho de 2026. O montante representa crescimento de 186% em relação ao mesmo período de 2025.

Desde 2023, as aprovações do banco para o estado somam R$ 7,1 bilhões. Segundo o BNDES, o valor é 176,4% superior aos R$ 2,6 bilhões aprovados entre 2019 e o primeiro semestre de 2022.

Pernambuco teve ainda o segundo maior volume de aprovações para micro, pequenas e médias empresas e para infraestrutura entre os estados do Nordeste no primeiro semestre.

Nordeste

As aprovações de crédito do BNDES para o Nordeste chegaram a R$ 10,8 bilhões nos seis primeiros meses de 2026, crescimento de 184,3% em relação aos R$ 3,8 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

A infraestrutura concentrou R$ 5,9 bilhões, seguida por comércio e serviços (R$ 2,1 bilhões), indústria (R$ 1,7 bilhão) e agropecuária (R$ 1,1 bilhão).

As micro, pequenas e médias empresas receberam R$ 5,2 bilhões em aprovações, contra R$ 2,3 bilhões no primeiro semestre de 2025, alta de 127%. Os desembolsos na região chegaram a R$ 9 bilhões, ante R$ 6,3 bilhões no mesmo período do ano passado.

Desde 2023, o BNDES aprovou R$ 64,4 bilhões para o Nordeste, volume 76,5% superior aos R$ 36,5 bilhões registrados entre 2019 e o primeiro semestre de 2022.

Resultado nacional

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No primeiro semestre de 2026, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 9,2 bilhões, alta de 25% em relação ao mesmo período de 2025. Considerando os 12 meses encerrados no período, o lucro recorrente chegou a R$ 17,1 bilhões, segundo o banco.

A instituição também informou ter alcançado, pela primeira vez, R$ 1,05 trilhão em ativos totais e R$ 181 bilhões em patrimônio líquido.

As aprovações de crédito em todo o país somaram R$ 110,6 bilhões, crescimento de 52% em relação ao primeiro semestre de 2025. Os maiores avanços ocorreram nos setores de infraestrutura, com R$ 46 bilhões, e agropecuária, com R$ 24,8 bilhões.

Os desembolsos nacionais chegaram a R$ 74,8 bilhões, alta de 37%. Já as consultas ao banco somaram R$ 237,7 bilhões, aumento de 72% na comparação anual.

O apoio às micro, pequenas e médias empresas atingiu R$ 108,2 bilhões, o maior volume já registrado pelo banco em um primeiro semestre e 22% acima do resultado de 2025.

A inadimplência do BNDES em operações com atraso superior a 90 dias ficou em 0,05%, abaixo dos índices registrados pelo Sistema Financeiro Nacional em junho de 2026, de 4,68% no geral e 0,66% entre grandes empresas.