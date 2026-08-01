Alckmin participa de convenção que oficializa João Campos e reforça aliança do governo federal
A presença de Alckmin ocorre poucos dias após a convenção nacional do PSB, em Brasília, presidida por João Campos
Publicado: 01/08/2026 às 17:29
Convenção foi realizada no Clube Internacional do Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)
A convenção da Frente Popular de Pernambuco que homologou, neste sábado (1º), a candidatura de João Campos (PSB) ao Governo do Estado contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). A participação do número dois do governo Lula deu peso nacional ao ato realizado no Clube Internacional do Recife e reforçou a aproximação entre os palanques estadual e presidencial.
Alckmin chegou ao evento ao lado de João Campos e foi recebido pela militância que lotou o local. Também acompanharam a chegada lideranças como os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT), evidenciando a unidade dos partidos que integram a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em torno da candidatura socialista em Pernambuco.
Durante a abertura da convenção, João agradeceu a presença do vice-presidente e afirmou que Alckmin representava também o presidente Lula no ato. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para agradecer a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está aqui conosco", declarou o candidato, antes do início dos discursos.
A presença de Alckmin ocorre poucos dias após a convenção nacional do PSB, em Brasília, presidida por João Campos, que oficializou a candidatura do vice-presidente para disputar a reeleição na chapa de Lula. O gesto reforça a estratégia de integração entre as campanhas nacional e estadual e o papel de João como uma das principais lideranças do PSB no país.