João Campos diz que prioridade do PSB é reeleger Lula e Alckmin e adia debate sobre 2030

Ao comentar a disputa pelo Governo de Pernambuco, João Campos demonstrou confiança na pré-campanha e voltou a associar sua candidatura ao legado da parceria entre Lula e o ex-governador Eduardo Campos

Segundo João Campos, a legenda está unificada em torno da chapa presidencial e considera a disputa nacional o principal objetivo da sigla (Foto: Divulgação/PSB Nacional)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta quarta-feira (29), que a prioridade do partido nas eleições deste ano é garantir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A declaração foi dada durante entrevista ao vivo à CNN Brasil, antes da convenção nacional da sigla que oficializou Alckmin como candidato à vice-presidência.

Segundo João Campos, a legenda está unificada em torno da chapa presidencial e considera a disputa nacional o principal objetivo da sigla. "A prioridade dos nossos partidos é fortalecer a eleição nacional. Tenho certeza de que esse é o foco: um projeto que represente o povo brasileiro".

O presidente nacional do PSB destacou que a aliança entre Lula e Alckmin volta a reunir as condições para vencer a eleição. Para ele, a campanha ocorrerá em um ambiente de forte polarização, no qual os eleitores poderão comparar os resultados do atual governo com gestões anteriores.

Campos comentou, ainda, sobre as taxações impostas pelos EUA, afirmando que a medida foi feita por motivações políticas e pode afetar diretamente o custo de vida da população.

"Essa é uma eleição que também representa a defesa da soberania brasileira. Uma taxação arbitrária, por razões políticas, vai refletir no preço dos produtos e dos alimentos. Isso é muito grave", declarou.

Na avaliação do ex-prefeito do Recife, Lula e Alckmin desempenharam papéis complementares na condução das negociações. "Lula cuidou da interlocução internacional, enquanto Alckmin teve um papel decisivo no diálogo com os setores produtivos. O Brasil precisa de gente que defenda sua bandeira, seu povo e não os interesses de outros países".

Sucessão de 2030

Questionado sobre uma eventual participação em um futuro governo federal ou sobre a sucessão presidencial de 2030, João evitou antecipar cenários. Segundo ele, qualquer definição dependerá do presidente Lula e o debate deve ficar para o momento adequado.

"Discutir 2030 será em 2030. O maestro dessa sucessão será o presidente Lula. O PSB está fazendo a sua parte e agora o foco é fortalecer esse projeto nacional".

O pré-candidato a governador também defendeu a renovação da representação política no Congresso Nacional. "O Parlamento precisa de um reforço de qualidade, de um banho de povo, com mandatos coerentes com as demandas populares".

Eleições em Pernambuco

Ao comentar a disputa pelo Governo de Pernambuco, João Campos demonstrou confiança na pré-campanha e voltou a associar sua candidatura ao legado da parceria entre Lula e o ex-governador Eduardo Campos.

"Estou muito animado com a disputa em Pernambuco. Tenho confiança na nossa caminhada e quero falar sobre o futuro do estado. Eduardo Campos e Lula construíram um grande ciclo de desenvolvimento, e eu quero dar minha contribuição para Pernambuco", avaliou.

João ainda disse acreditar que, por se tratar do último mandato presidencial de Lula, Pernambuco deverá receber atenção especial do governo federal. "Acho que o presidente terá um carinho muito grande por Pernambuco neste último mandato".