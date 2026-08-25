Lula apresentou ao Congresso proposta de revisão da aposentadoria de militares, afirma Durigan
Ministro também reiterou que o governo está fazendo uma revisão de gasto tributário e destacou a eficácia do arcabouço fiscal entre 2024 e 2026
Publicado: 25/08/2026 às 14:50
O presidente Lula, segundo o Ministro da Fazenda, apresentou para o Congresso uma proposta de revisão dessas aposentadorias (Ricardo Stuckert/Presidência da República)
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (25) que há um problema grave de distorção na aposentadoria de militares e que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou para o Congresso uma proposta de revisão dessas aposentadorias. "Eu convido que a gente se debruce sobre isso", emendou o ministro.
As declarações de Durigan foram feitas em participação em evento organizado pela revista Exame e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) em São Paulo, com coordenadores de campanha dos candidatos à Presidência da República.
Ao comentar críticas feitas por outros coordenadores ao governo Lula, Durigan reiterou que o governo está fazendo uma revisão de gasto tributário. "São R$ 200 bilhões, previsão de R$ 20 bilhões de arrecadação adicional, cortando o benefício tributário do País", disse.
Também argumentou que, no agregado, entre 2024 e 2026, o arcabouço fiscal funcionou.
O ministro abordou ainda a questão da dívida de Minas Gerais. Disse que recebeu um calote do Estado, mas que é preciso "rolar e abrir oportunidade". Durigan detalhou que Minas Gerais agora aderiu ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e, como contrapartida, para não pagar juros ao Governo Federal, o Estado deve investir em ensino médio profissionalizante.
- Lula deixa entrevista no QG do Exército sem responder perguntas sobre Lulinha e Marcola
- Lula deve evitar Pernambuco no início da campanha para reduzir atritos entre João e Raquel
- Após reunião com Lula, Durigan diz que salário mínimo será de R$ 1.741 em 2027
- Lula conversou com Erdogan sobre "temas bilaterais e assuntos globais", afirma Secretaria de Comunicação
- Lula diz que "tem gente que joga contra o trabalhador", mas que "o governo está mobilizado" para fim da escala 6x1