Acabamos de homologar Lula à presidência e Alckmin vice, diz Edinho Silva

Lula deve falar na convenção, marcada para oficializar a sua candidatura à reeleição, após as 12h, de acordo com a assessoria do presidente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckmin (Ricardo Stuckert)

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, disse na manhã deste domingo, 2, que a sigla homologou a candidatura da chapa do presidente Lula e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, à reeleição para o Executivo. A declaração foi dada durante a Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo.

Edinho destacou que os coordenadores de campanha, partidos da coligação e movimentos sociais se reuniram ontem para debater os rumos da campanha que mira a reeleição de Lula. "Vamos fazer a disputa nos territórios. Vamos identificar, em cada cidade e em cada estado do Brasil, aquilo que o governo do presidente Lula fez para mudar a vida do povo brasileiro", salientou.

Lula deve falar na convenção, marcada para oficializar a sua candidatura à reeleição, após as 12h, de acordo com a assessoria do presidente.