Após rompimento com Marília, Álvaro e Gabriel Porto fecham apoio a Eduardo da Fonte para Senado

Gabriel Porto (PSB), Eduardo da Fonte (PP) e Álvaro Porto (MDB) (Foto: Igor Toscano)

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado estadual Álvaro Porto (MDB), e o candidato a deputado federal Gabriel Porto (PSB) declararam apoio à candidatura de Eduardo da Fonte (PP) ao Senado. O anúncio, feito nesta segunda-feira (17), vem dias após rompimento com a também candidata à Casa Alta, Marília Arraes (PDT).

Na ocasião, Álvaro Porto destacou a força política de Eduardo da Fonte, como também a capacidade de articulação e o trabalho realizado em Pernambuco, principalmente na área da saúde.

“Eduardo é uma pessoa por quem tenho muito respeito. Conheço seu compromisso sério com o mandato e o trabalho que tem realizado, com entregas importantes para o nosso estado, especialmente na saúde. Pernambuco precisa de Eduardo da Fonte no Senado Federal e, junto com o nosso time, vamos trabalhar para elegê-lo senador de Pernambuco”, afirmou o presidente da Alepe.

Rompimento com Marília Arraes

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, Álvaro e Gabriel Porto anunciaram o rompimento com a presidente estadual do PDT. No comunicado, os candidatos alegaram que Marília “demonstrou dificuldade em cumprir aquilo que foi acordado”.

Com essa movimentação, cinco prefeitos e mais de 20 vereadores de diferentes municípios do estado anunciaram a retirada do apoio à candidatura de Marília. Deixaram a campanha os prefeitos Josafá Almeida (PRD), de São Caetano; Sandra Paes (Republicanos), de Canhotinho; Erivaldo Chagas (Republicanos), de Lajedo; Duda Lira (PSDB), de Cupira; e César Freitas (PCdoB), de Sanharó.

Além dos cinco prefeitos, outras lideranças políticas de diferentes regiões do estado também anunciaram a saída da campanha de Marília Arraes. Apesar disso, o grupo afirma que a decisão não interfere na aliança com o ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB).