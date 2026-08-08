Cinco prefeitos retiram apoio à pré-candidatura de Marília Arraes ao Senado após rompimento com Álvaro Porto

Movimento foi seguido por mais de 20 lideranças políticas de diferentes regiões de Pernambuco; grupo afirma que decisão não altera apoio à candidatura de João Campos ao Governo do Estado

Marília Arraes perde apoio de cinco prefeitos e mais de 20 vereadores de diferentes municípios após rompimento com Álvaro Porto (Foto: Divulgação/Internet)



Cinco prefeitos de municípios de Pernambuco e mais de 20 vereadores de diferentes municípios do estado anunciaram, neste sábado (8), a retirada do apoio à pré-candidatura de Marília Arraes (PDT) ao Senado. O movimento ocorre após o rompimento político entre Marília e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado estadual Álvaro Porto (MDB).

Segundo Álvaro Porto a decisão está relacionada ao que classificam como “não cumprimento de compromissos políticos anteriormente assumidos. Em nota, Álvaro e Gabriel Porto afirmam que “a decisão é resultado de uma avaliação conjunta e reafirma que qualquer construção política precisa estar baseada em confiança, lealdade, diálogo e, acima de tudo, no cumprimento da palavra empenhada”.

Na articulação proposta, Marília deveria indicar para a suplência um nome ligado à Família Porto. No entanto, a escolha recaiu sobre Abel Neto, sobrinho do prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (PDT).

O rompimento da presidente da Alepe com a ex-deputada federal e postulante à Casa Alta, provocou uma reacomodação de apoios no cenário político de Pernambuco para as eleições de 2026.

Diversos gestores acompanham o posicionamento de Álvaro Porto e do candidato a deputado federal Gabriel Porto (PSB).

Deixaram a campanha os prefeitos Josafá Almeida (PRD), de São Caetano; Sandra Paes (Republicanos), de Canhotinho; Erivaldo Chagas (Republicanos), de Lajedo; Duda Lira (PSDB), de Cupira; e César Freitas (PCdoB), de Sanharó.

Além dos cinco prefeitos, outras lideranças políticas de diferentes regiões do estado também anunciaram a saída da campanha de Marília.

Lideranças de várias regiões

Em Olinda, o presidente da Câmara Municipal, Saulo Holanda (MDB), aderiu ao movimento. Em Paulista, a decisão foi acompanhada pelo vereador Fabiano Paz (PSB).

Em Quipapá, deixaram de apoiar Marília o vice-prefeito João Batista (PSB) e os vereadores Ronaldo Fenômeno (PSB), Rodrigo Correia (Republicanos) e Sandro da Vila (PT).

Já em Catende, o vice-prefeito Rinaldo Barros (PV) e os vereadores Jorge da Internet (União), Marcílio da Saúde (PSDB), César Barros (PV), Jonas Alves (PSDB), Fernando Enfermeiro (Podemos), Boréu (PV) e Monalisa Carvalho (União) também aderiram ao movimento.

Em Caruaru, o grupo liderado pelo ex-prefeito e ex-deputado Tony Gel e por Tonynho retirou o apoio. Em Água Preta, os vereadores Lu do Una City (PSDB) e Bella de Nikollas (PRD) acompanharam a decisão.

Também passaram a integrar o movimento os ex-prefeitos Neide Reino e Neném, de Capoeiras, e as lideranças Dgerson Melo e Bernardo Filho, de Palmares.

Outras adesões ocorreram em Exu, com o vereador Duda Mulato (Avante); em Lagoa de Itaenga, com os vereadores Clécia do Moinho e Clécio do Moinho, além do ex-candidato a prefeito Maninho; e em Sertânia, com o vereador Niltinho (União).

Em Lagoa dos Gatos, aderiram o empresário Boró e o vereador Neto Morais (Solidariedade). Já em Panelas, o movimento reúne o ex-vice-prefeito Genilson Lucena, os vereadores Joelmo do Alfaiate (PSDB) e Zé Júlio (MDB), além dos ex-vereadores Mica e Ezequias.

Grupo mantém apoio a João Campos

Apesar da retirada do apoio à candidatura de Marília Arraes ao Senado, o grupo afirma que a decisão não interfere na aliança com o ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB).

Em nota, as lideranças afirmaram que os prefeitos, Álvaro Porto, Gabriel Porto e os demais integrantes do grupo permanecem alinhados ao projeto político de João Campos para Pernambuco.

A decisão, segundo o grupo, está relacionada especificamente à disputa pelo Senado e à relação política com Marília Arraes. As lideranças também defenderam que futuras alianças sejam construídas com base em “confiança, lealdade, diálogo” e no cumprimento de compromissos políticos.