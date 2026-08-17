Grupo Coelho confirma apoio à reeleição de Raquel Lyra

Na ocasião, o grupo, liderado pela família Coelho, também declarou apoio aos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Mendonça Filho (PL)

Miguel Coelho (União) e Raquel Lyra (PSD) (Divulgação/Ascom Miguel Coelho)

O grupo político liderado pela família Coelho oficializou, no último domingo (16), o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD). O anúncio foi feito durante a "Arrancada 44", primeiro ato de campanha realizado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, que reuniu o deputado federal Fernando Filho, seus irmãos Miguel e Antonio Coelho, e o pai, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho.

Na ocasião, o grupo também declarou apoio aos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Mendonça Filho (PL). "É por andarmos todos reunidos nesse palanque, num propósito de nos fortalecer ainda mais. A gente tem um projeto para Pernambuco e precisa fazer dessa eleição e fazer de Petrolina o epicentro dessa mensagem", declarou Fernando Filho.

A adesão consolidada do grupo liderado pelos Coelhos reforça a aliança estratégica em torno da chapa governista, movimentando o tabuleiro político no interior do estado logo no início da corrida eleitoral, mesmo após imbróglio envolvendo Miguel Coelho e sua candidatura ao Senado na chapa majoritária da governadora.

O ex-prefeito de Petrolina chegou a retirar-se da disputa após Eduardo da Fonte (PP) ser escolhido para a segunda vaga ao Senado, ao lado de Túlio Gadêlha (PSD). Com a nova configuração, Miguel disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.

Conforme Migue Coelho, a defesa da reeleição da governadora será uma das suas prioridades ao longo da disputa. “Vou rodar esse estado como se fosse eu sendo candidato a senador e a governador”, disse.

Agenda de Raquel Lyra

Nesta segunda-feira (17), a candidata à reeleição dá continuidade à agenda de campanha, iniciada no último domingo (16). Pela manhã, a governadora terá dois compromissos institucionais. A partir das 17h, Raquel Lyra estará em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, para uma ação porta a porta. A concentração é em frente à Quadra dos Bancários.

No primeiro dia de campanha para o Governo de Pernambuco, Lyra optou por atos de rua, com adesivaços em seus comitês nas zonas Norte e Sul do Recife. Em Caruaru, seu principal reduto político, Raquel participou de um ato com apoiadores no comitê da Coligação Pernambuco de Coração, depois de visitar o Morro do Bom Jesus.