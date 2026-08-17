Diario de Pernambuco realiza sabatinas com candidatos ao Governo de Pernambuco

Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes serão entrevistados pelo Diario em uma série especial durante a campanha eleitoral

Candidatos participam das entrevistas a partir da próxima quinta-feira (Fotos: Weslly Gomes e Karol Rodrigues/DP Foto)

O Diario de Pernambuco confirmou as datas das sabatinas com os candidatos ao Governo de Pernambuco nas eleições 2026. As entrevistas serão realizadas presencialmente, no estúdio do Diario, e terão aproximadamente uma hora de duração.

A série de entrevistas começa na próxima quinta-feira (20), com João Campos (PSB). Na segunda (24) da próxima semana, Ivan Moraes (PSOL) será o candidato sabatinado, enquanto Raquel Lyra (PSD) participa na quinta-feira, dia 26 de agosto. A série foi estruturada para garantir as mesmas condições de participação aos candidatos, com tempo, formato, equipe de entrevistadores e regras iguais para todos.

Confira as datas



20 de agosto (quinta-feira): João Campos (PSB)

24 de agosto (segunda-feira): Ivan Moraes (PSOL)

26 de agosto (quarta-feira): Raquel Lyra (PSD)

A proposta das sabatinas é oferecer ao eleitor informações qualificadas sobre os candidatos, permitindo que eles apresentem propostas, expliquem posicionamentos e respondam a questionamentos sobre temas de interesse público.

Como serão as sabatinas

Cada entrevista será conduzida por três jornalistas fixos do Diario de Pernambuco e será dividida em quatro blocos de aproximadamente 15 minutos. O primeiro e o terceiro blocos serão livres, permitindo perguntas sobre fatos recentes da campanha, assuntos relacionados ao cargo disputado e esclarecimentos sobre respostas dadas ao longo da entrevista.

Já o segundo e o quarto blocos terão temas definidos por sorteio. Os assuntos serão retirados de uma lista única previamente apresentada às equipes dos candidatos. No segundo bloco, serão sorteados três temas; no quarto, dois. Os temas já discutidos deixam de participar dos sorteios seguintes.

A lista inclui dez grandes áreas de interesse público: saúde; educação; segurança pública; economia e geração de empregos; infraestrutura e mobilidade; cultura; meio ambiente e mudanças climáticas; transparência, gestão pública e combate à corrupção; políticas sociais e direitos humanos; e relação institucional e governabilidade.

Os temas funcionam como guarda-chuvas para as perguntas, que poderão abordar questões específicas dentro de cada área. Os jornalistas também poderão confrontar informações apresentadas pelos candidatos com dados públicos, decisões judiciais, documentos oficiais ou declarações anteriores. Não haverá envio prévio das perguntas.

Ao final da entrevista, cada candidato terá espaço para suas considerações finais. As gravações não terão transmissão ao vivo.

Conteúdo também nas redes e no YouTube

Além da publicação da entrevista no portal e na edição impressa do Diario, cada sabatina será divulgada nas redes sociais; o vídeo da íntegra das entrevistas será disponibilizado no canal oficial do Diario de Pernambuco no YouTube, permitindo ao público acompanhar as entrevistas completas e ter acesso ao contexto das perguntas e respostas.

A série de sabatinas integra a cobertura do Diario das eleições de 2026 e busca ampliar o espaço para que os candidatos apresentem suas propostas e sejam questionados sobre os principais desafios de Pernambuco.