Álvaro Porto anuncia rompimento com Marília Arraes: "Não cumpre a palavra"

Presidente da Alepe alegou que foi o primeiro a apoiar candidatura de Marília, mas rompeu por suposta promessa não cumprida

Gabriel Porto, Marília Arraes e Álvaro Porto durante agenda em Canhotinho (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Álvaro Porto (MDB) oficializou, nesta sexta-feira (7), o rompimento com a candidatura de Marília Arraes (PDT) ao Senado pela Frente Popular de Pernambuco. Por meio de nota divulgada nas redes sociais, em conjunto com o filho Gabriel Porto (PSB), candidato a deputado federal, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) alegou que Marília “demonstrou dificuldade em cumprir aquilo que foi acordado”.

“Fomos os primeiros a declarar apoio à candidatura de Marília Arraes ao Senado, quando ela sequer era oficialmente candidata da chapa majoritária. Fizemos isso com confiança, lealdade e acreditando na palavra e nos compromissos políticos assumidos”, diz um trecho do comunicado.

A declaração, no entanto, não entra em detalhes acerca do teor da suposta promessa não cumprida. "Não se trata de uma decisão tomada por conveniência ou circunstância. Trata-se de coerência. Pernambuco não pode ter uma senadora que não cumpre a palavra. Quem deseja representar milhões de pernambucanos no Senado da República precisa demonstrar, antes de qualquer coisa, que é capaz de honrar os compromissos que assume”, prossegue a nota.

A primeira manifestação de apoio da família Porto aconteceu em fevereiro deste ano, durante uma agenda no município de Canhotinho, no Agreste Meridional. Na ocasião, Marília já despontava nas pesquisas como um nome forte para a disputa ao Senado. “Fico honrada em ter meu nome lembrado como parte de um projeto maior, que dialogue com o sentimento da população e fortaleça o estado”, declarou Arraes à época.



Procurada pelo Diario, a assessoria de Marília Arraes informou que a candidata não vai comentar as declarações do deputado. “Quando um não quer, dois não brigam. É um direito e escolha deles. Faz parte da democracia. Desejo boa sorte a eles na eleição. Nosso foco agora é unir pessoas e trabalhar pra mudar Pernambuco”, disse.

Confira a nota de Álvaro e Gabriel Porto na íntegra:

Fomos os primeiros a declarar apoio à candidatura de Marília Arraes ao Senado, quando ela sequer era oficialmente candidata da chapa majoritária. Fizemos isso com confiança, lealdade e acreditando na palavra e nos compromissos políticos assumidos.

Infelizmente, Marília, mais uma vez, demonstrou dificuldade em cumprir aquilo que foi acordado e em honrar a palavra empenhada.

Política se faz com diálogo, compromisso e, acima de tudo, palavra. Quando a palavra deixa de ter valor, a confiança também deixa de existir.

Por esse motivo, retiramos, a partir de hoje, nosso apoio à candidatura de Marília Arraes ao Senado.

Não se trata de uma decisão tomada por conveniência ou circunstância. Trata-se de coerência. Pernambuco não pode ter uma senadora que não cumpre a palavra.

Quem deseja representar milhões de pernambucanos no Senado da República precisa demonstrar, antes de qualquer coisa, que é capaz de honrar os compromissos que assume.

Seguiremos nosso caminho mantendo a mesma postura de sempre: lealdade com quem é leal, compromisso com quem tem compromisso e respeito, acima de tudo, com Pernambuco.

Álvaro Porto (MDB), deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco e candidato à reeleição.

Gabriel Porto (PSB), médico e candidato a deputado federal.

