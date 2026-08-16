Raquel e João dão largada à campanha com obras e saúde no centro dos discursos

Candidatos ao Governo de Pernambuco concentraram agendas em Caruaru e no Recife no primeiro dia oficial de campanha; saúde e obras estiveram entre os principais temas

Nos discursos, a saúde esteve entre os principais temas abordados, mas com enfoques diferentes (Foto: Yacy Ribeiro e Edson Holanda)

O primeiro dia oficial de campanha para o Governo de Pernambuco foi marcado, neste domingo (16), por atos de rua de Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB), os dois principais candidatos na disputa. Enquanto a governadora e candidata à reeleição percorreu da capital ao Sertão, o ex-prefeito do Recife focou esforços em diferentes pontos da Região Metropolitana.

Em discursos aos apoiadores, os dois candidatos apresentaram propostas e projetos para eventuais próximos mandatos. A saúde esteve entre os principais temas abordados, mas com enfoques diferentes: Raquel destacou obras em andamento e investimentos realizados durante sua gestão, enquanto João apresentou a construção de quatro novos hospitais como uma das principais promessas de seu programa de governo.

Em Caruaru, seu principal reduto político, Raquel participou de um ato com apoiadores no comitê da Coligação Pernambuco de Coração, depois de visitar o Morro do Bom Jesus. Diante da militância, a governadora pediu a confiança dos eleitores para permanecer à frente do Estado e apresentou obras realizadas ou em andamento como parte do discurso pela continuidade do governo.

Entre os projetos citados estiveram o novo Hospital Regional do Agreste, a requalificação do Batalhão Integrado Especializado (Biesp), a duplicação da PE-95 e a construção de um novo aeroporto em Caruaru.

“Tem um futuro que nos espera e nós vamos construir ele juntos. Aqui em Caruaru, estamos construindo o novo Hospital Regional do Agreste, requalificando o Biesp e vamos entregar um novo aeroporto, que vai fazer esta região crescer ainda mais”, afirmou.

A candidata também associou a campanha à defesa da continuidade do trabalho desenvolvido no primeiro mandato. “Não viemos aqui para celebrar o passado. Nós viemos aqui para fazer um pacto sobre o futuro. O futuro é muito melhor do que o que a gente construiu até agora”, declarou.

A governadora resumiu ainda a mensagem que pretende levar para a campanha com a frase “Pernambuco voltou” e defendeu a continuidade do projeto iniciado em seu primeiro mandato.

“Pernambuco tem pressa, mas precisa seguir nas mãos de quem sabe fazer do jeito certo, com trabalho, transformação e entrega”, afirmou.

João promete quatro hospitais

João Campos iniciou a campanha ainda na madrugada, com uma visita ao Morro da Conceição. Ao longo do domingo, participou de um adesivaço no Poço da Panela, realizou caminhadas no Cabo de Santo Agostinho e em Brasília Teimosa e encerrou a agenda na inauguração do comitê do candidato a deputado federal Carlos Veras, no Centro do Recife.

Em Brasília Teimosa, acompanhado dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), além da senadora Teresa Leitão (PT), João participou de uma caminhada pelas ruas do bairro e discursou para os apoiadores.

Na ocasião, o candidato colocou a saúde no centro de sua fala e anunciou a construção de quatro hospitais em Pernambuco caso seja eleito. Segundo João, seriam implantadas unidades no Vale do São Francisco, em Petrolina; no Sertão do Araripe; o Hospital da Criança do Agreste; e um Hospital Geral Metropolitano.

“Vamos fazer um Hospital Geral Metropolitano. Preste atenção no que eu vou dizer: vai ser o maior hospital público da história de Pernambuco. Vai ser o maior hospital público do Nordeste brasileiro”, afirmou.

De acordo com o candidato, a unidade teria 900 leitos e seria construída na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, no cruzamento da BR-101 com a BR-232. A previsão apresentada por João é de aproximadamente cinco mil novos empregos.

O socialista também prometeu zerar a fila de cirurgias na Região Metropolitana do Recife e utilizou o discurso para fazer críticas à atual gestão estadual na área da saúde.

Respeito aos adversários

O primeiro dia de campanha também foi marcado pelo posicionamento dos dois candidatos sobre o ambiente da disputa eleitoral. João Campos foi questionado sobre as acusações feitas pela candidatura de Ivan Moraes (PSOL), que apontou pressão do PSB para que o candidato retirasse sua candidatura.

Presidente nacional do PSB, João negou interferência e afirmou respeitar a candidatura do adversário.

“Cada partido tem meu respeito e respeito os candidatos. Então tenho respeito pela candidatura de Ivan Moraes, assim como todos os outros candidatos, candidatas, têm meu absoluto respeito”, declarou.

Durante o ato em Brasília Teimosa, voltou a defender a condução da campanha com respeito aos adversários.

“A gente vai fazer essa caminhada respeitando as pessoas, respeitando os adversários”, afirmou.

Raquel também foi questionada sobre o episódio durante agenda no Pina. A governadora defendeu a permanência das candidaturas legitimamente colocadas na disputa.

“Nunca é sobre tirar alguém da frente, é sobre fazer uma disputa de ideias e de trajetórias. E, sobretudo, um compromisso com o futuro”, afirmou.