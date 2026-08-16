"Pernambuco demonstrou que não tem dono", diz Raquel em primeiro ato de campanha, no Recife

Governadora e candidata à reeleição pelo PSD participou de adesivaços na Zona Sul e na área central do Recife neste domingo (16)

Governadora iniciou campanha de reeleição em ato no Recife (Amauri Lins/DP)

Na manhã deste domingo (16), a governadora Raquel Lyra (PSD) participou de seu primeiro ato de campanha, com adesivaços em seus comitês nas zonas Norte e Sul do Recife. Na ocasião, discursou acompanhada pela vice-governadora, Priscila Krause (PSD), e por outras lideranças políticas e correligionários.

"Pernambuco demonstrou que não tem dono. A vontade livre do povo será manifestada e a gente está trabalhando para que as mentes e os corações dos pernambucanos estejam unidos em um sentimento só: o de fazer o nosso estado cada vez maior, líder do nordeste brasileiro, referência do país”, afirmou a governadora.

Durante o ato, Raquel afirmou que pretende percorrer o estado ao longo dos 45 dias de campanha e apresentar aos eleitores as ações realizadas durante os quase quatro anos de gestão. A governadora também defendeu uma campanha sem violência e disse que pretende combater a disseminação de notícias falsas.

"A gente vai andar em cada recanto do nosso estado, levando mensagem de fé, esperança e trabalho e de quem, nos últimos quatro anos, botou o coração no trabalho, foi para cima e liderou um processo de mudança em Pernambuco que não vai parar", declarou.

Raquel disse ainda que pretende fazer uma campanha "limpa" e pautada pelo contato direto com os eleitores. "Estou à disposição para fazer uma campanha limpa, olho no olho, para que a vontade do povo possa livremente ser mostrada pela força da democracia e das urnas. Vamos trabalhar combatendo fake news e, para cada gesto de agressão e violência, vamos responder com amor", declarou.

Com o mote "Pernambuco de Coração", a campanha da governadora segue, neste domingo (16), com atos em Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão. A agenda também inclui a participação em evento político do candidato a deputado federal Miguel Coelho, em Petrolina.

Além de Priscila Krause, candidata à reeleição como vice-governadora, acompanham Raquel durante a programação os candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).

