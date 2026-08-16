Em Caruaru, Raquel Lyra exalta obras e diz que "Pernambuco voltou"

Candidata à reeleição visitou o Morro do Bom Jesus e participou de ato no comitê de campanha; saúde, segurança e infraestrutura estiveram entre os temas do discurso

Raquel discursou para apoiadores em Caruaru (Foto: Yaci RIbeiro)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) escolheu Caruaru, seu principal reduto político, para uma das principais agendas do primeiro dia oficial de campanha neste domingo (16). No Agreste Central, a candidata visitou o Morro do Bom Jesus e, na sequência, participou de um ato com apoiadores no comitê da Coligação Pernambuco de Coração, instalado na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau.

Diante de uma multidão, Raquel pediu a confiança dos eleitores para continuar à frente do Governo de Pernambuco e apresentou obras e projetos da atual gestão como parte do discurso para um eventual segundo mandato. Entre as ações citadas estão a construção do novo Hospital Regional do Agreste, a requalificação do Batalhão Integrado Especializado (Biesp) e a implantação de um novo aeroporto em Caruaru.

“Tem um futuro que nos espera e nós vamos construir ele juntos. Aqui em Caruaru, estamos construindo o novo Hospital Regional do Agreste, requalificando o Biesp e vamos entregar um novo aeroporto, que vai fazer esta região crescer ainda mais”, afirmou.

A candidata também buscou associar sua gestão à realização de obras que, segundo ela, durante anos foram consideradas difíceis de executar. No discurso, citou a duplicação da PE-95 e voltou a defender a ideia de que o governo enfrentou problemas estruturais do estado.

“O governo que teve coragem de pegar problema na mão e resolver, quando muitos diziam que não era possível”, declarou.

“Pacto sobre o futuro”

Ao falar sobre a campanha, Raquel afirmou que o objetivo dos atos eleitorais não é apenas apresentar um balanço da administração, mas estabelecer compromissos para os próximos anos.

“Não viemos aqui para celebrar o passado. Nós viemos aqui para fazer um pacto sobre o futuro. O futuro é muito melhor do que o que a gente construiu até agora”, afirmou.

Em outro momento do discurso, a governadora resumiu a mensagem que pretende levar para a campanha com a frase “Pernambuco voltou”.

Raquel também pediu aos eleitores que permitam a continuidade do projeto iniciado em seu primeiro mandato. “Aqui eu estou em casa e tenho a certeza de que Pernambuco tem pressa, mas precisa seguir nas mãos de quem sabe fazer do jeito certo, com trabalho, transformação e entrega”, disse.

Segurança pública

A segurança pública também esteve entre os principais assuntos abordados pela candidata. Raquel afirmou que Pernambuco vive “o melhor momento da segurança pública na história”, mas ponderou que ainda há desafios a serem enfrentados.

A gestora citou a construção de um novo batalhão da Polícia Militar em Bezerros, no Agreste, que, segundo a candidata, permitirá que o 4º Batalhão da Polícia Militar tenha atuação exclusiva em Caruaru.

“A gente está construindo um batalhão novo de polícia em Bezerros, para que o quarto batalhão fique exclusivamente com Caruaru e todas as outras cidades sejam mais bem guardadas”, afirmou.

Raquel também mencionou a requalificação do Biesp, unidade especializada da segurança pública instalada em Caruaru.

Aeroporto e obras no Agreste

A infraestrutura regional ocupou parte importante do discurso. Além do novo Hospital Regional do Agreste e da duplicação da PE-95, Raquel destacou a construção do novo aeroporto de Caruaru.

“A gente está construindo finalmente um novo aeroporto de Caruaru”, afirmou.

Segundo a candidata, a obra deverá contribuir para ampliar a capacidade de crescimento econômico da região.

A agenda em Caruaru também contou com a participação de aliados da chapa. O candidato ao Senado Eduardo da Fonte destacou o início da campanha no município e o apoio recebido pela governadora.

“Um momento de muita emoção iniciar a campanha aqui em Caruaru. Com toda essa alegria, calor humano, em reconhecimento ao grande trabalho da governadora Raquel Lyra”, afirmou.

Também candidato ao Senado, Túlio Gadêlha ressaltou que a campanha deverá percorrer diferentes regiões de Pernambuco.

“Essa caminhada começa com o pé na estrada, ouvindo as pessoas e levando para os quatro cantos de Pernambuco as prioridades do nosso estado”, declarou.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, também participou do ato e defendeu a continuidade da gestão de Raquel. Segundo ele, o trabalho realizado pela governadora já seria reconhecido pelos pernambucanos.

“Pernambuco já reconhece o trabalho de Raquel. Por isso, ela está na frente das pesquisas e, com certeza, vai ganhar no primeiro turno”, afirmou.