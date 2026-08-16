Eleições 2026: Pernambuco registra 954 candidaturas, 16% menos que em 2022

Estado é o 7º do país com maior número de pedidos de registro; maioria dos postulantes disputa vagas de deputado estadual e federal

A maior concentração está nas eleições proporcionais. Do total de 954 pedidos, 514 são para deputado estadual, o equivalente a 53,88% dos registros (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Pernambuco terá 954 candidatos nas eleições de 2026, segundo balanço divulgado neste domingo (16) pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). O número representa uma redução de 184 registros, ou 16,16%, em relação ao pleito de 2022, quando 1.138 candidaturas foram contabilizadas no estado.

Com o total registrado até as 16h30 deste domingo, Pernambuco aparece na 7ª posição entre os estados brasileiros com maior número de pedidos de registro de candidatura. São Paulo lidera o ranking, com 2.547, seguido por Rio de Janeiro (2.016), Minas Gerais (1.810), Bahia (1.204), Paraná (1.063) e Rio Grande do Sul (1.048). Goiás aparece logo atrás de Pernambuco, com 887 registros.

O prazo para que partidos, federações e coligações apresentassem os pedidos terminou às 19h do sábado (15). Os números, no entanto, correspondem a pedidos de registro, e não significam que todas as candidaturas já estejam definitivamente aptas a disputar a eleição. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Eleitoral.

Maioria disputa vagas na Câmara e Assembleia

A maior concentração está nas eleições proporcionais. Do total de 954 pedidos, 514 são para deputado estadual, o equivalente a 53,88% dos registros. Outros 388 candidatos solicitaram registro para deputado federal, representando 40,67%.

Na disputa majoritária, o TRE-PE contabilizou oito pedidos para governador e oito para vice-governador. Para o Senado, são 12 candidatos, além de 12 pedidos para primeiro suplente e outros 12 para segundo suplente.

Mulheres são 34% das candidaturas

Os dados do TRE-PE também traçam o perfil dos candidatos registrados em Pernambuco. Entre os 954 pedidos, 329 são de mulheres, o equivalente a 34,49%. Os homens representam 65,51%, com 625 registros.

Nas eleições proporcionais, a legislação eleitoral estabelece que partidos e federações devem respeitar o percentual mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas de cada sexo.

A maior parte dos candidatos tem entre 40 e 59 anos. São 556 registros nessa faixa etária, correspondendo a 58,28% do total. O grupo mais numeroso é o de pessoas entre 45 e 49 anos, com 157 candidatos.

Entre os mais jovens, há dez candidatos de 21 a 24 anos. No outro extremo, quatro candidatos têm entre 80 e 89 anos.

Pardos são maioria entre os registros

Na declaração de cor ou raça, 430 candidatos se identificaram como pardos, o equivalente a 45,07% do total. Os brancos somam 396 registros (41,51%) e os pretos, 118 (12,37%).

Há ainda cinco candidatos indígenas e cinco amarelos, cada grupo representando 0,52% das candidaturas.

Em relação à escolaridade, mais da metade dos candidatos declarou ter ensino superior completo: são 536 registros, ou 56,18%. Outros 251 candidatos (26,31%) informaram ter concluído o ensino médio, enquanto 94 (9,85%) têm ensino superior incompleto.

Justiça Eleitoral começa análise dos registros

Com o fim do prazo para apresentação das candidaturas, os pedidos passam agora pela análise dos juízes do TRE-PE. Os processos são protocolados no Processo Judicial Eletrônico (PJe), e a Justiça Eleitoral verifica as condições de elegibilidade e a documentação apresentada por cada candidato.

Os 954 pedidos registrados em Pernambuco ainda podem sofrer alterações conforme os processos sejam analisados e julgados pela Justiça Eleitoral. Em âmbito nacional, os números também seguem em atualização após o encerramento do prazo para registro.