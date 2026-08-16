Em Brasília Teimosa, João Campos exalta mobilização e promete maior hospital de PE

João Campos e Marília Arraes participaram de ato em Brasília Teimosa (Foto: Amauri Lins/DP)

O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) visitou, neste domingo (16), o bairro de Brasília Teimosa no primeiro dia oficial de campanha para as eleições de 2026. Candidato ao Governo de Pernambuco, João foi recebido para uma caminhada com moradores do bairro acompanhado dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), além da senadora Teresa Leitão (PT).

Em discurso para os presentes no final do trajeto, Campos reforçou os investimentos na saúde como uma das principais promessas de sua eventual gestão. “A partir do próximo ano, junto com o presidente Lula, nós vamos construir quatro novos hospitais em Pernambuco. Vamos fazer um hospital no Vale do São Francisco, em Petrolina. Vamos fazer um hospital no sertão do Araripe. Vamos fazer um Hospital da Criança no Agreste”, disse.

“Nós faremos um Hospital Geral Metropolitano. Preste atenção no que eu vou dizer: vai ser o maior hospital público da história de Pernambuco. Vai ser o maior hospital público do Nordeste brasileiro. Porque o Ceará é parceiro de Pernambuco, mas por ter respeito aos meus irmãos cearenses, a partir do ano que vem, nós vamos passar o Ceará, a Bahia, porque faremos um hospital de 900 leitos”, completou.

O empreendimento, de acordo com João Campos, será localizado na divisa entre as cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes, no cruzamento da BR-101 com a BR-232, e deve gerar cerca de cinco mil novos empregos. No anúncio, Campos ainda criticou a gestão atual da governadora Raquel Lyra (PSD). “Nós vamos zerar a fila de cirurgia nessa Região Metropolitana [do Recife]. Porque no nosso governo, não vai ter teto caindo em cima das pessoas. Não vai ter superlotação, vai ter cuidado e trabalho”, afirmou.

A abertura do primeiro dia de campanha do socialista contou com uma visita ao Morro da Conceição, ainda na madrugada. Em seguida, João participou de um adesivaço no Poço da Panela, seguiu para caminhadas no Cabo de Santo Agostinho e Brasília Teimosa e encerrou a agenda na inauguração do comitê do candidato a deputado federal Carlos Veras, no centro do Recife.

Impasse com Ivan Moraes

Às vésperas do encerramento do prazo limite para a inscrição de candidaturas, neste sábado (15), a chapa liderada pelo ex-vereador do Recife Ivan Moraes (PSOL) acusou o PSB de exercer pressão nos bastidores para a sua retirada do pleito. Questionado sobre o episódio, João Campos, que também é presidente nacional do PSB, negou qualquer interferência.

“Cada partido tem meu respeito e respeito os candidatos. Então tenho respeito pela candidatura de Ivan Moraes, assim como todos os outros candidatos, candidatas, têm meu absoluto respeito”. No ato de Brasília Teimosa, Campos reforçou o posicionamento: “A gente vai fazer essa caminhada respeitando as pessoas, respeitando os adversários”, disse.

Em agenda no Pina neste domingo pela manhã, Raquel Lyra também comentou o impasse. “Nessa história, é muito importante que a luta pela democracia valorize também a representação democrática daqueles que têm legitimidade para disputar o mandato e podem fazê-lo. Nunca é sobre tirar alguém da frente, é sobre fazer uma disputa de ideias e de trajetórias. E, sobretudo, um compromisso com o futuro”, afirmou.