Miguel Coelho indica suplente e fecha apoio a Eduardo da Fonte ao Senado

Acordo aproxima grupo Coelho de Eduardo da Fonte após disputa que provocou mal-estar na base da governadora

Miguel Coelho indica Carlos Andrade Lima para primeira suplência de Eduardo da Fonte (Foto: Divulgação)

Após meses de disputa acirrada por uma das vagas na disputa pelo Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) declarou, nesta quarta-feira (12), apoio à candidatura, justamente, do deputado federal Eduardo da Fonte (PP). Miguel indicou o advogado Carlos Andrade Lima, secretário-geral do União Brasil em Pernambuco, para ocupar a primeira suplência na chapa de Eduardo.

A mudança ocorre após tanto Miguel como Eduardo buscarem ser o candidato da Federação União Progressista Os dois mantiveram pré-candidaturas simultâneas ao Senado até dois dias antes da convenção do PSD que homologou a candidatura de Raquel. Depois de divulgar sua desistência, o ex-prefeito de Petrolina sequer participou do evento.

A decisão anunciada nesta quarta-feira (12) mostra a aproximação entre os dois grupos. Carlos Andrade Lima será o primeiro suplente de Eduardo da Fonte, enquanto a Irmã Jane ficará com a segunda suplência. A composição conta com o apoio de Raquel Lyra, segundo o grupo.

Além de Miguel, o deputado federal Fernando Filho também declarou apoio à candidatura de Eduardo. A indicação de Carlos Andrade Lima aproxima formalmente o grupo Coelho do projeto eleitoral do deputado do PP, depois de semanas de tensão na base governista em torno da composição para o Senado.

“É uma alegria indicar Carlos Andrade Lima para a primeira suplência e declarar nosso apoio à candidatura de Eduardo para o Senado. Estamos unidos e empenhados nesse projeto, somando forças para eleger Eduardo e trabalhar por um Pernambuco com mais representatividade no Senado”, afirmou Miguel Coelho.

Em março, antes do acirramento da disputa, Miguel já havia considerado positiva a possibilidade de uma chapa ao Senado com Eduardo da Fonte. Na ocasião, ele classificou a composição como “ótima” para a federação.

Nos meses seguintes, porém, Miguel passou a defender publicamente a própria candidatura e chegou a dizer que poderia disputar a eleição mesmo sem o aval da federação. Em junho, após a escolha de Eduardo pela Executiva estadual, voltou a dizer que seu projeto ao Senado continuava de pé.

O cenário nos bastidores da Federação União Progressista levou Miguel Coelho a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Após ficar fora da disputa pelo Senado na chapa de Raquel Lyra , o ex-prefeito de Petrolina confirmou na última quinta-feira (6), pelas redes sociais, sua candidatura a deputado federal.