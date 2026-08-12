Em novo aceno ao eleitorado evangélico, Eduardo da Fonte confirma Jane Santos como segunda suplente

Escolha de Jane Santos ocorre na esteira de uma aproximação mais explícita de Eduardo da Fonte com o segmento cristão durante a pré-campanha

Jane Santos, esposa de Adalto Santos (PP), é escolhida como segunda suplente de Eduardo da Fonte na corrida ao Senado (Foto: Divulgação)

Mesmo sem ainda ter registrado sua candidatura na base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) confirmou o nome de Jane Santos como segunda suplente na disputa rumo ao Senado. Representante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Jane é esposa do deputado estadual e evangelista Adalto Santos (PP), um dos principais aliados de da Fonte em Pernambuco.

Em comunicado, Eduardo afirmou que a escolha por Jane Santos “reforça uma trajetória construída com diálogo permanente, participação em cultos, eventos e solenidades e aproximação com igrejas e lideranças, em um movimento que representa a primeira vez que um candidato ao Senado em Pernambuco coloca os cristãos de forma direta na composição de sua chapa”.

A escolha de Jane Santos ocorre na esteira de uma aproximação mais explícita de Eduardo da Fonte com o segmento cristão durante a pré-campanha. No mês passado, o deputado entregou ao pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma Carta de Compromisso com os Cristãos de Pernambuco. O ato contou também com a participação de Adalto Santos e da própria Jane.

Na carta, Eduardo reafirmou compromissos relacionados à fé, à liberdade religiosa, à defesa da vida, da família e da dignidade humana. Durante o culto, o parlamentar também destacou sua atuação ao lado dos evangélicos em pautas que classificou como favoráveis à família e no fortalecimento das igrejas em Pernambuco e no país.

A indicação de Jane Santos para a segunda suplência dá continuidade a esse movimento. Ao comentar a escolha, ela afirmou que pretende levar à atuação pública os valores cristãos que defende. “É uma honra assumir essa responsabilidade ao lado de Eduardo da Fonte. Temos uma visão de política construída a partir do diálogo, da participação e do compromisso com as pessoas”.

Eduardo da Fonte, por sua vez, apresentou a escolha como continuidade de uma relação construída ao longo de sua atuação parlamentar. “Minha caminhada sempre foi marcada pelo diálogo com os cristãos e pela defesa de valores que considero fundamentais para a nossa sociedade. Tenho fé em Deus e acredito que, com união, responsabilidade e trabalho, podemos fazer ainda mais por Pernambuco”, garantiu. O candidato ainda não confirmou quem ocupará a primeira suplência na chapa.