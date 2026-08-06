Miguel Coelho confirma candidatura a deputado federal após desistência de concorrer ao Senado

Destino de Miguel foi definido nesta quarta em reunião com Raquel Lyra e Eduardo da Fonte no Palácio do Campo das Princesas

Miguel Coelho (Foto: Divulgação)

O movimentado xadrez político nos bastidores da Federação União Progressista resultou na candidatura de Miguel Coelho (União Brasil) a deputado federal nas eleições de 2026. Preterido na disputa ao Senado na chapa de Raquel Lyra (PSD), cuja vaga ficou com o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), o ex-prefeito de Petrolina confirmou nesta quinta-feira (6) por meio das redes sociais que vai buscar uma vaga na Câmara.

"Sou candidato a deputado federal por Pernambuco. Atendendo a seu pedido, estarei ao lado de Raquel para que agora, como deputado federal, possamos fazer Pernambuco ter mais força, emprego e prosperidade. A todos que estavam torcendo pelo galeguinho, peço que me ajudem. Meus sonhos continuam vivos. Abraço esse novo desafio com o coração cheio de esperança e com a certeza da vitória", declarou Miguel.

O cenário foi definido o seu futuro político nesta quarta-feira (5), após reunião com a governadora no Palácio do Campo das Princesas. Na ocasião, Eduardo, enquanto presidente estadual do PP, também participou da conversa com Raquel. O encontro aconteceu após uma rodada frustrada de negociações pela manhã, na sede do PP, quando Miguel foi representado pelo seu irmão e deputado federal Fernando Filho (União Brasil).

Com a persistência do impasse em torno da coligação com a governadora, a discussão foi levada ao Palácio pelos representantes dos partidos, que chegaram a um acordo. Apesar do acerto, Miguel não compareceu ao ato político da federação realizado no fim da tarde na sede do PP. O acordo inclui o apoio a Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte para o Senado, além da coligação com a governadora e a consequente cessão do tempo no guia eleitoral gratuito.

A trajetória política de Miguel teve início em 2014, quando foi eleito deputado estadual pelo PSB. Dois anos depois, disputou e venceu a prefeitura de Petrolina, onde seguiu por dois mandatos. Em 2022, disputou o Governo de Pernambuco, mas terminou na 5ª posição acumulando mais de 800 mil votos.

Com a candidatura confirmada, será a primeira vez que o ex-prefeito tentará uma vaga na Câmara dos Deputados. Em Brasília, a família Coelho conta com o deputado federal Fernando Filho (União Brasil), que cumpre atualmente o quinto mandato consecutivo na Câmara.

