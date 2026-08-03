Após Miguel, Fernando Dueire retira candidatura ao Senado: "Não fui acolhido para concorrer"

O senador Fernando Dueire (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Após Miguel Coelho (União) retirar a candidatura ao Senado, o senador Fernando Dueire (PSD) anunciou, por nota, que não vai concorrer à reeleição. No comunicado, Dueire salienta que a decisão veio com a definição da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD), que terá como candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

"Não fui acolhido para concorrer à reeleição", iniciou o senador. No texto, Fernando Dueire citou o ex-governador Jarbas Vasconcelos. "Agradeço pela confiança renovada ao longo dos anos - ontem, como seu secretário de Infraestrutura, e no presente, como continuador de sua honrosa trajetória e respectivo mandato nos últimos anos de Senado Federal."

Dueire também agradeceu aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados. Ele também expressou reconhecimento à equipe de trabalho e à esposa, Ana Tereza, e familiares. "Aos que ficam na disputa e na condução do projeto, desejo sorte", finalizou.

O Diario entrou em contato com o senador, mediante assessoria de imprensa, para falar sobre o assunto. Contudo, por ora, ele pretende não dar entrevistas sobre o tema, sendo a nota a única manifestação.

Em entrevista ao Diario no último final de semana, o prefeito de Araripina, Evilásio Mateus (PDT), afirmou que a governadora Raquel Lyra (PSD) teria incentivado Dueire a deixar o MDB para ingressar no PSD.

"Ela disse que precisava que ele [Dueire] fosse o porto seguro dela nessa eleição. Incentivou ele a permanecer no PSD em plena pré-campanha e andando pelos municípios, estando distante da família e deixando de cuidar das suas próprias coisas para cuidar da campanha dela. Da mesma forma foi com Miguel", declarou.

Ainda segundo Evilásio, o nome de Fernando Dueire para o Senado era defendido por 150 prefeitos de Pernambuco. Na ocasião, ele ressaltou que Raquel não chegou a entrar em contato com o senador.

"Raquel não fez sequer uma ligação para Fernando Dueire. Ele é um grande senador, ajudou muito ela, destravou pautas importantes para Pernambuco no Congresso Nacional, ajudou a aprovar empréstimos que deram um fôlego à gestão dela. Estendeu a mão, abriu portas para ela lá em Brasília. Então faltou muita clareza, muita sinceridade nesse trato com a questão das vagas de senadores", disse.

Na análise do prefeito de Araripina, Raquel Lyra teria feito a mesma promessa para Eduardo da Fonte, Miguel Coelho e Fernando Dueire. "O que todos chegam ao entendimento é que ela vendeu a mesma conversa aos três e a quem não tinha essa conversa (...) Essa falta de clareza, de objetividade dela levou essas três lideranças políticas de Pernambuco a se iludirem e se enganarem com ela."