Jorge Messias é homenageado no Recife com presença de Raquel Lyra e João Campos

Advogado-Geral da União recebeu diversas honrarias de instituições jurídicas em evento comemorativo dos 199 anos da UFPE

Cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O Advogado-Geral da União Jorge Messias foi homenageado, nesta terça-feira (11), com a medalha da Ordem do Mérito da Faculdade de Direito do Recife (FDR), em solenidade realizada no Salão Nobre da instituição. O evento, que integra a programação comemorativa dos 199 anos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), contou com a presença dos candidatos ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB), além do prefeito Victor Marques (PCdoB) e outras autoridades e parlamentares pernambucanos.

A cerimônia foi conduzida pelo reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e pelo vice-reitor Moacyr Araújo. Além da FDR, outras instituições vinculados ao universo jurídico em Pernambuco também concederam medalhas a Messias, como Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) e Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP).

Egresso da FDR, Jorge Messias iniciou a trajetória no funcionalismo público como técnico bancário na Caixa Econômica Federal. Em seguida, passou pelo Banco Central antes de iniciar a carreira na Advocacia-Geral da União como procurador da Fazenda Nacional. “Confesso que é difícil expressar palavras toda emoção que sinto porque quem é egresso desta casa sabe que o futuro que nos aguarda é um futuro cheio de desafios.

“Esta homenagem que recebo de diversos órgãos jurídicos do Estado é um reconhecimento coletivo aos valores, princípios e tradições desta casa que formou tantos grandes juristas do Brasil ao longo de dois séculos de existência”, completou em fala emocionada.

Raquel relembrou parceria com Messias

Ao discursar na solenidade, a governadora Raquel Lyra destacou a atuação do advogado-geral da União em questões de interesse de Pernambuco. Ao falar sobre acordos firmados entre a AGU, Governo de Pernambuco e Presidência da República, Raquel ressaltou a importância de superar impasses jurídicos que, segundo ela, se arrastavam havia anos e prejudicavam investimentos no Estado.

Raquel também elogiou a atuação de Messias à frente da advocacia pública e defendeu uma postura independente de disputas partidárias. “Fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar a cor de bandeira partidária”, afirmou a governadora durante a cerimônia.

