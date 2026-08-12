No TRE-PE, João Campos aponta atuação de "gabinete do ódio" e pede combate à desinformação

Tema dos ataques coordenados tem ganhado centralidade nas campanhas dos candidatos Raquel Lyra (PSD) e João Campos

João Campos e Carlos Costa em visita ao TRE-PE (Marlon Diego)

Em visita ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) na última terça-feira (11), o candidato ao Governo do Estado pela Frente Popular, João Campos (PSB), pediu atenção do órgão para a disseminação de fake news e a atuação de um suposto "gabinete do ódio" nas redes sociais.

Acompanhado do candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos), o ex-prefeito do Recife se reuniu com o presidente do Tribunal, desembargador Fernando Cerqueira. Na ocasião, o socialista relatou preocupação com uma possível estrutura organizada de ataques virtuais, da qual afirma ser vítima ao lado de aliados políticos.

Além disso, o candidato defendeu a apuração rigorosa de eventuais irregularidades e destacou o papel fundamental das instituições no combate à desinformação durante o processo eleitoral.

O tema dos ataques coordenados tem ganhado centralidade nas campanhas dos candidatos Raquel Lyra (PSD) e João Campos. No último sábado (8), a governadora e candidata à reeleição afirmou ter registrado um boletim de ocorrência após a circulação de um vídeo falso que usava sua imagem para solicitar transferências via Pix.

O conteúdo foi publicado na semana em que dados do registro da candidatura da governadora foram divulgados na plataforma Divulgacand. Uma dessas informações é referente à declaração de bens, na qual Lyra registrou um patrimônio total de R$ 359,4 mil, sendo R$ 289,5 mil de um apartamento, R$ 69,9 mil em aplicações financeiras e R$ 1 depositado em conta bancária.

Em junho, o candidato do PSB solicitou, junto ao Tribunal, a retirada de vídeos que usavam inteligência artificial, com sátiras políticas direcionadas a João Campos e à deputada e esposa Tabata Amaral (PSB).