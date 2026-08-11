Humberto Costa cobra liberação urgente das obras da Transnordestina em Pernambuco ao TCU

A retomada da ferrovia, no trecho Salgueiro-Porto de Suape, enfrenta entraves junto ao TCU desde maio deste ano

O senador Humberto Costa se reuniu com o ministro do TCU, Jhonatan de Jesus, com a presença também do coordenador da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, Augusto Coutinho, e do superintendente da Sudene, Francisco Alexandre (Foto: Xocolate Magalhães)

O senador Humberto Costa (PT) esteve reunido, nesta terça-feira (11), no Tribunal de Contas da União (TCU) para solicitar a liberação urgente das obras da Transnordestina em Pernambuco.

O encontro com o ministro Jhonatan de Jesus, relator do processo que suspendeu a construção, contou também com a participação do superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, e do coordenador da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, o deputado Augusto Coutinho (Republicanos).

A retomada da ferrovia, no trecho Salgueiro-Porto de Suape, enfrenta entraves junto ao TCU desde maio deste ano. Na ocasião, o órgão determinou que o Ministério dos Transportes, como também a Infra S.A., suspendessem novos compromissos financeiros relacionados ao retorno das obras da ferrovia no estado. Para o tribunal, havia ausência de estudos técnicos, econômicos e ambientais.

Conforme estudo divulgado pela Sudene no início de julho e apresentado nesta terça ao TCU, o ramal tem potencial de gerar R$ 4,7 bilhões em valor social, que se refere à geração de emprego, renda, de transformação e desenvolvimento.

Conforme o senador, o ministro Jhonatan de Jesus está sensível ao tema. Ainda de acordo com Humberto, novos documentos serão reunidos pela Infra S.A. para que o processo volte à análise.

"Estamos confiantes de que, em breve, as obras serão liberadas. O governo do presidente Lula está absolutamente comprometido com essa pauta e eu tenho certeza de que, muito breve, teremos um resultado positivo para a Transnordestina voltar a andar", afirmou o senador.