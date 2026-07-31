João Campos defende estadualização da Transnordestina e cobra protagonismo para Pernambuco

O pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), participou de uma sabatina, nesta sexta-feira (31), promovida pelo Porto Digital

Pré-candidato João Campos (Foto: Edson Holanda)

Durante sabatina realizada nesta sexta-feira (31), promovida pelo Porto Digital, o pré-candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) colocou a retomada e conclusão da ferrovia Transnordestina no centro do debate sobre a infraestrutura e o desenvolvimento logístico do estado.

Ao abordar o impasse em torno do ramal que ligará Salgueiro ao Porto de Suape, Campos sugeriu que a responsabilidade pela execução seja transferida para a esfera estadual. Para destravar o projeto, que enfrenta impasse junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), o pré-candidato afirmou que levará a demanda diretamente ao presidente.

"Irei pedir ao presidente que passe a Transnordestina para Pernambuco. A gestão tem que ser para o governo de Pernambuco", declarou, enfatizando a necessidade de autonomia do estado.

Na análise do ex-prefeito do Recife, os recursos para viabilizar a ferrovia em Pernambuco envolveriam uma parceria entre a União e o Estado. Segundo ele, o governo federal entraria com a maior parte dos recursos, cerca de 80%, enquanto a gestão estadual completaria o aporte para garantir a execução do ramal.

Em uma crítica à condução do atual governo de Pernambuco acerca dessa questão, João Campos citou o avanço da Transnordestina no Ceará. De maneira enfática, Campos reforçou a necessidade de vontade política e capacidade de gestão. "A Transnordestina vai sair. Se colocar debaixo do braço, ela sai."