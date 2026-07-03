Transnordestina: "O povo de Pernambuco não pode esperar", diz vice-governadora Priscila Krause

Pernambuco continua sem previsão de receber aporte federal para seguimento das obras da Transnordestina. Nesta quinta (3), o Ceará recebeu repasse de R$600 milhões do Governo Federal

Transnordestina representa o sonho de integração de toda a região (Rafael Vieira/DP Foto)

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), disse que “o povo de Pernambuco não pode esperar” pelo andamento das obras da Transnordestina no trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape. A declaração foi dada nesta sexta (3), durante uma inauguração que ela realizou no Recife.

A vice-governadora fez a afirmação após ser questionada pelo Diario de Pernambuco a respeito da situação envolvendo a espera do estado pelos investimentos, enquanto o trecho cearense da ferrovia recebeu R$ 600 milhões nesta quinta (2) do Governo Federal.

Enquanto o empreendimento avança em território cearense, em Pernambuco o ramal pernambucano permanece suspenso por decisão do Tribunal de Contas da União (TCU).

“O vice-presidente Geraldo Alckmin, quando esteve aqui, lá em Suape, se posicionou falando de que tinha a certeza de que isso seria superado. Ficamos na expectativa porque o povo de Pernambuco não pode esperar. Pernambuco vem fazendo a sua parte em relação à Transnordestina”, disse Krause.

Priscila destacou que o trecho Salgueiro-Suape chegou a ficar de fora na hora de renovação do contrato de concessão da antiga Malha Ferroviária do Nordeste, mas foi reinserido durante a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).

“A gente tem essa conquista, a gente tem a garantia do governo federal da retomada das obras com recursos públicos, feitas como obra pública pela Infra, e o que está no Tribunal de Contas da União é em relação ao que seria uma concessão. Continuamos na expectativa, mas na certeza de que a Transnordestina voltou para Pernambuco e a gente não vai deixar que a tomem de novo”, finalizou.

Projeto

As obras na Transnordestina foram iniciadas em 2006 - nove anos depois da concessão da Malha, ocorrida em 1997. O projeto inicial previa a integração do interior do Nordeste aos portos, facilitando o escoamento de grãos, minérios e outros produtos. Contudo, as obras foram paralisadas em 2016.

Em Pernambuco, de acordo com a gestão estadual, as obras deveriam beneficiar 73 quilômetros da Ferrovia Transnordestina, no trecho entre Custódia e Arcoverde, no Sertão pernambucano.

